Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, когда и кого могут призвать к 25 годам

В Украине сохраняется правовая коллизия, позволяющая мобилизовать мужчин до 25 лет, если они ранее были признаны «ограниченно пригодными». Несмотря на усилия парламента урегулировать этот вопрос, на практике нормативные акты еще не вступили в силу.

Об этом написали специалисты на портале «Юристи.UA».

В рамках обновления законодательства категория «ограниченно пригодный» была полностью ликвидирована. Все граждане, имевшие этот статус, обязаны пройти военно-врачебную комиссию для определения новой категории годности. В результате многие молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет автоматически перешли в категорию «военнообязанных».

Адвокат Юрий Айвазян прокомментировал обращение 23-летнего гражданина, интересовавшегося возможностью своего призыва. Юрист отметил, что при отсутствии оформленной отсрочки такие лица подлежат мобилизации, несмотря на возраст.

В чем главная проблема

Главным препятствием для защиты этой категории граждан есть отсутствие действующего закона. Верховная Рада еще в октябре 2024 года приняла закон 3939-IX, который должен был наложить прямой запрет на призыв мужчин до 25 лет, ранее ограниченных пригодными.

«Закон запрещает мобилизацию военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет, ранее признанных ограниченно пригодными. Однако с тех пор президент до сих пор не подписал этот закон, а значит, он не действует», — подчеркнул Айвазян.

Многие граждане возлагают надежды на внутренние документы Министерства обороны, в том числе на директиву №11379д, которая якобы ограничивает призыв молодежи. Однако адвокаты предостерегают от чрезмерного оптимизма по этому документу.

«Директива 11379д не является нормативно-правовым актом», — подчеркнул Айвазян.

Это означает, что без подписанного и опубликованного закона территориальные центры комплектования имеют юридические основания осуществлять мобилизационные мероприятия по военнообязанным лицам, которым еще не исполнилось 25 лет, если они ранее имели статус ограниченно пригодных.

Напомним, во время мобилизации военнообязанные обязаны своевременно уведомлять ТЦК об изменениях в своих персональных данных. Речь идет, в частности, о месте регистрации и проживания, паспортных данных, семейном положении, образовании, месте работы и должности.

Адвокат и партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк объясняла, что за нарушение правил военного учета в особый период предусмотрена административная ответственность — штраф от 17 000 до 25 500 гривен в соответствии с ч. 3 ст. 210 КУоАП.

В то же время, закон предусматривает исключение: если ТЦК может получить необходимые сведения через электронное взаимодействие с государственными реестрами, штраф не применяется. По словам юристки, привлечение к ответственности правомерно только тогда, когда соответствующей информации нет ни в одном из доступных реестров. В случае неправомерного наложения штрафа, его можно обжаловать в суде.

К слову, в Украине расширили список категорий людей, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству украинцев не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК).