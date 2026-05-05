Мобилизация в Украине: адвокат рассказал, снизят ли призывной возраст до 23 лет

Мобилизация в Украине / © ТСН

Из-за продолжительной войны и выезда значительной части граждан за границу Украина сталкивается с критической нехваткой человеческого ресурса. На фоне этой ситуации народные депутаты рассматривают возможность дальнейшего снижения возраста призыва в армию.

Об этом в эфире «Утро.LIVE» рассказал адвокат Сергей Старенький.

По словам эксперта, проблема человеческого фактора в стране сейчас стоит очень остро. Пятый год войны сказывается, а многие мужчины, подлежавшие воинской обязанности, уже покинули пределы государства.

«К сожалению, мы должны констатировать, что действительно проблема человеческого фактора существует. Мы пятый год находимся в войне, к сожалению, многие люди, подлежавшие воинской обязанности, уехали из страны тем или иным образом, в первые месяцы, позже, законно, незаконно и так далее», — отметил Старенький.

Будет ли снижение призывного возраста до 23 лет

Адвокат сообщил, что сейчас в Украине идет серьезный разговор об очередных изменениях правил призыва. В частности, речь идет о понижении мобилизационного возраста еще на два года.

«На сегодняшний день он с 25 лет, предлагается снизить его с 23 лет. Я не говорю, что это уже принято решение, сейчас это обсуждается. К сожалению, мы действительно видим, что человеческого ресурса не хватает в Украине», — подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос, кто именно инициирует такие изменения, Старенький пояснил, что вопрос обсуждается на уровне народных депутатов для внесения соответствующих изменений в законодательство. Помимо снижения возраста призыва парламентарии также рассматривают новые ограничения на пересечение границы для молодежи.

«Это обсуждается народными депутатами для того, чтобы внести изменения в закон, для того чтобы с 23 лет позволить мобилизовать, не с 25, а выезд за границу запретить до 22 лет. Сейчас такой проект обсуждается», — рассказал адвокат.

В то же время, он не смог назвать конкретные фамилии авторов инициативы или фракции, которые продвигают этот законопроект, отметив, что ознакомился с этой информацией буквально несколько дней назад.

«Я не знаю, будет ли он принят или нет, но такие разговоры есть», — подытожил Старенький.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, правительство обсуждает возможную реформу подходов к определению критических предприятий и бронированию работников, которую могут принять уже в мае.

По словам экспертов, рассматриваются разные сценарии — от полной отмены действующей модели до верификации уже предоставленных статусов критических предприятий и пересмотра критериев. Нынешняя система, как отмечается, нуждается в изменениях, ведь значительная часть бизнеса не имеет забронированных работников.

Среди возможных решений — переход к подходу с определением «критического персонала», который должен снизить злоупотребления и повлиять на экономическую ситуацию. Окончательное решение может потребовать утверждения Верховной Рады Украины.

Также в Украине расширили список категорий людей, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству украинцев не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК).

