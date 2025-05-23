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- Украина
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Мобилизация в Украине: будут ли наказывать ограниченно пригодных, которые не пройдут повторную ВЛК
Военнообязанные, признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года. Невыполнение требований чревато штрафом.
Военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны пройти повторную ВЛК до 5 июня 2025 года. За нарушение этого срока предусмотрены штрафы.
Об этом сообщил спикер министра обороны Украины Дмитрий Лазуткин, пишет «24 Канал».
«Опять же, если у человека есть уважительные причины, например, госпитализация и он может это доказать, то заранее нужно сообщить ТЦК и СП об этом. А так действительно можно быть оштрафованным», — сказал Лазуткин.
Напомним, 5 июня — это последний день, когда некоторые военнообязанные должны пройти повторное медицинское освидетельствование. Речь идет о тех, кто ранее имел в военно-учетном документе статус «ограниченно подходящий».
Кто должен повторно пройти ВЛК
С 4 мая 2024 года утратили силу следующие формулировки по украинскому законодательству о военной службе:
«ограниченно годен к военной службе»
«непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное время»
Все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имевшие в военно-учетном документе такие статусы, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. По результатам медосмотра их статус сменяется «пригодным» или «непригодным». Однако это очень обобщено.
Официально статусы звучат так:
непригоден к военной службе с исключением из военного учета;
непригоден к военной службе с пересмотром (через 6-12 месяцев);
временно непригоден (человек, нуждающийся в лечении или лечении и отпуске, освобождении от исполнения служебных обязанностей);
пригоден только для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны
Где получить направление на повторный медосмотр
Есть два способа:
через приложение «Резерв+»
лично в ТЦК и СП
Также повестку для прохождения комиссии могут вручить работники ТЦК и СП во время мер оповещения.
Добавим, что электронное управление позволяет пройти ВЛК в определенном медицинском учреждении без обращения в ТЦК.
Для прохождения ВЛК необходимо иметь при себе паспорт, военно-учетный документ и медицинские справки, подтверждающие состояние здоровья.