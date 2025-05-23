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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2064
Время на прочтение
2 мин

Мобилизация в Украине: будут ли наказывать ограниченно пригодных, которые не пройдут повторную ВЛК

Военнообязанные, признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года. Невыполнение требований чревато штрафом.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Мобилизация продолжается

Мобилизация продолжается / © ТСН

Военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны пройти повторную ВЛК до 5 июня 2025 года. За нарушение этого срока предусмотрены штрафы.

Об этом сообщил спикер министра обороны Украины Дмитрий Лазуткин, пишет «24 Канал».

«Опять же, если у человека есть уважительные причины, например, госпитализация и он может это доказать, то заранее нужно сообщить ТЦК и СП об этом. А так действительно можно быть оштрафованным», — сказал Лазуткин.

Напомним, 5 июня — это последний день, когда некоторые военнообязанные должны пройти повторное медицинское освидетельствование. Речь идет о тех, кто ранее имел в военно-учетном документе статус «ограниченно подходящий».

Кто должен повторно пройти ВЛК

С 4 мая 2024 года утратили силу следующие формулировки по украинскому законодательству о военной службе:

  • «ограниченно годен к военной службе»

  • «непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное время»

Все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имевшие в военно-учетном документе такие статусы, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию. По результатам медосмотра их статус сменяется «пригодным» или «непригодным». Однако это очень обобщено.

Официально статусы звучат так:

  • непригоден к военной службе с исключением из военного учета;

  • непригоден к военной службе с пересмотром (через 6-12 месяцев);

  • временно непригоден (человек, нуждающийся в лечении или лечении и отпуске, освобождении от исполнения служебных обязанностей);

  • пригоден только для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны

Где получить направление на повторный медосмотр

Есть два способа:

  • через приложение «Резерв+»

  • лично в ТЦК и СП

Также повестку для прохождения комиссии могут вручить работники ТЦК и СП во время мер оповещения.

Добавим, что электронное управление позволяет пройти ВЛК в определенном медицинском учреждении без обращения в ТЦК.

Для прохождения ВЛК необходимо иметь при себе паспорт, военно-учетный документ и медицинские справки, подтверждающие состояние здоровья.

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Дата публикации
Количество просмотров
2064
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