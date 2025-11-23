- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 4 мин
Мобилизация в Украине: что изменится для военнообязанных от 1 декабря
В Украине продолжает действовать режим военного положения, поэтому и дальше есть ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Никакие новые изменения в закон «О мобилизации» с декабря и постановления Кабинета министров Украины №560 не приняты. Поэтому правила, которые определяют порядок призыва на военную службу и предоставление ранее установленных отсрочок, сохраняют свою силу. Однако существуют изменения в бронировании работников органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями.
Об этом рассказала адвокат, партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк в интервью «Факты ICTV».
Так, 9 октября 2025 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об организации трудовых отношений в условиях военного положения», который вступает в силу 4 декабря 2025 года. В соответствии с ним критически важным предприятиям, учреждениям и организациям разрешили бронировать военнообязанных:
в которых отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы;
не состоящих на военном учете;
не уточнившие персональные данные (адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты);
находящихся в розыске за нарушение правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
И количество забронированных не имеет значения.
Особенности бронирования для нарушителей правил военного учета
Для военнообязанных работников, имеющих нарушение военного учета, срок бронирования не может превышать 45 календарных дней с момента заключения трудового договора. Такое бронирование предоставляется всего один раз в течение календарного года.
Этот период предназначен для того, чтобы работник устранил все нарушения и урегулировал вопросы, связанные с военным учетом.
Однако само бронирование не освобождает от административной ответственности по ст. 210 или 210-1 КУоАП. Если нет оснований обжаловать постановление, военнообязанный должен уплатить наложенный штраф.
Законом также установлен специальный срок испытания в трудовых договорах для таких работников — он не может превышать 45 дней. При этом заключение трудовых договоров с нарушителями военного учета не считается нарушением законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации должностных лиц предприятий.
«В настоящее время таких должностных лиц могут привлечь к административной ответственности по ст. 210-1 КУоАП. Размер штрафа составляет от 34 000 до 59 500 грн.
Кабинет Министров Украины обязан привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом в течение одного месяца со дня его опубликования, то есть до 4 декабря — даты его вступления в силу.
«В то же время по состоянию на сегодняшний день механизм реализации этих положений Кабмин еще не утвердил», — подчеркнула юрист.
Новые правила мобилизации и отсрочок для авиационной отрасли
28 октября 2025 года Министерство обороны издало приказ №722, которым утвердило критерии определения предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, авиастроительной и космической сфер как имеющих важное значение для национальной экономики.
Адвокат подчеркнула, что к таким предприятиям относятся производящие, ремонтирующие, модернизирующие или утилизирующие вооружение, военную и специальную технику, боеприпасы и их составляющие, а также уполномоченные субъекты управления государственным имуществом. Предприятие может получить статус важного, если отвечает хотя бы одному из следующих критериев:
1. Участие в исполнении:
государственного контракта в области обороны;
договора о производстве вооружения, техники или боеприпасов на средства внебюджетных источников, включая благотворительные;
договора выполнения работ оборонного назначения, заключенного с предприятием, что является главным исполнителем в рамках государственных целевых программ реформирования и развития ОПК.
Обязательное условие — доля оборонной продукции или работ должна составлять более 50% от общего объема предприятия за последний отчетный период. Это должно быть подтверждено государственным заказчиком.
2. Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов
В соответствии с постановлением КМУ №262 от 8 марта 2024 года.
3. Выполнение функций уполномоченного субъекта управления государственным имуществом
То есть осуществление регулирования, контроля и координации деятельности государственных предприятий.
Дополнительные критерии
Если предприятие не соответствует ни одному из вышеперечисленных пунктов, его могут определить важным для национальной экономики, если оно:
принимает участие в выполнении государственного контракта в сфере обороны;
привлечено к выполнению такого контракта по договорам, включая внешнеэкономические;
включен в электронный реестр участников отбора и исполнителей госконтрактов;
реализует задачи государственных программ в сфере авиастроения и космической деятельности;
занимается выполнением программ развития ОПК, внедрением новых технологий, расширением производственных мощностей;
производит товары, выполняет работы или оказывает услуги, используемые в производстве оборонной продукции.
Статус определяется на основании рекомендаций рабочей группы, созданной Министерством обороны, в состав которой входят представители заинтересованных органов власти (по согласию).
«Рекомендации оформляются протоколом, а решение о признании предприятия критически важным принимает Минобороны», — пояснила адвокат.
В итоге введен новый механизм определения предприятий, важных для национальной экономики. Это означает, что больше компаний сможет получить соответствующий статус и, соответственно, забронировать своих работников.
Напомним также, что с 1 ноября 2025 г. начали действовать обновленные правила оформления и продления отсрочок от мобилизации. После изменений процедура упростилась: большинство граждан, имеющих право на отсрочку, получают ее автоматически без личного обращения в ТЦК или подачи документов вручную.