Мобилизация в Украине: что изменится для военнообязанных от 1 декабря

Мобилизация / © ТСН

Реклама

Никакие новые изменения в закон «О мобилизации» с декабря и постановления Кабинета министров Украины №560 не приняты. Поэтому правила, которые определяют порядок призыва на военную службу и предоставление ранее установленных отсрочок, сохраняют свою силу. Однако существуют изменения в бронировании работников органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями.

Об этом рассказала адвокат, партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк в интервью «Факты ICTV».

Так, 9 октября 2025 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об организации трудовых отношений в условиях военного положения», который вступает в силу 4 декабря 2025 года. В соответствии с ним критически важным предприятиям, учреждениям и организациям разрешили бронировать военнообязанных:

Реклама

в которых отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы;

не состоящих на военном учете;

не уточнившие персональные данные (адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты);

находящихся в розыске за нарушение правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

И количество забронированных не имеет значения.

Особенности бронирования для нарушителей правил военного учета

Для военнообязанных работников, имеющих нарушение военного учета, срок бронирования не может превышать 45 календарных дней с момента заключения трудового договора. Такое бронирование предоставляется всего один раз в течение календарного года.

Этот период предназначен для того, чтобы работник устранил все нарушения и урегулировал вопросы, связанные с военным учетом.

Однако само бронирование не освобождает от административной ответственности по ст. 210 или 210-1 КУоАП. Если нет оснований обжаловать постановление, военнообязанный должен уплатить наложенный штраф.

Реклама

Законом также установлен специальный срок испытания в трудовых договорах для таких работников — он не может превышать 45 дней. При этом заключение трудовых договоров с нарушителями военного учета не считается нарушением законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации должностных лиц предприятий.

«В настоящее время таких должностных лиц могут привлечь к административной ответственности по ст. 210-1 КУоАП. Размер штрафа составляет от 34 000 до 59 500 грн.

Кабинет Министров Украины обязан привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом в течение одного месяца со дня его опубликования, то есть до 4 декабря — даты его вступления в силу.

«В то же время по состоянию на сегодняшний день механизм реализации этих положений Кабмин еще не утвердил», — подчеркнула юрист.

Реклама

Новые правила мобилизации и отсрочок для авиационной отрасли

28 октября 2025 года Министерство обороны издало приказ №722, которым утвердило критерии определения предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, авиастроительной и космической сфер как имеющих важное значение для национальной экономики.

Адвокат подчеркнула, что к таким предприятиям относятся производящие, ремонтирующие, модернизирующие или утилизирующие вооружение, военную и специальную технику, боеприпасы и их составляющие, а также уполномоченные субъекты управления государственным имуществом. Предприятие может получить статус важного, если отвечает хотя бы одному из следующих критериев:

1. Участие в исполнении:

государственного контракта в области обороны;

договора о производстве вооружения, техники или боеприпасов на средства внебюджетных источников, включая благотворительные;

договора выполнения работ оборонного назначения, заключенного с предприятием, что является главным исполнителем в рамках государственных целевых программ реформирования и развития ОПК.

Обязательное условие — доля оборонной продукции или работ должна составлять более 50% от общего объема предприятия за последний отчетный период. Это должно быть подтверждено государственным заказчиком.

Реклама

2. Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов

В соответствии с постановлением КМУ №262 от 8 марта 2024 года.

3. Выполнение функций уполномоченного субъекта управления государственным имуществом

То есть осуществление регулирования, контроля и координации деятельности государственных предприятий.

Реклама

Дополнительные критерии

Если предприятие не соответствует ни одному из вышеперечисленных пунктов, его могут определить важным для национальной экономики, если оно:

принимает участие в выполнении государственного контракта в сфере обороны;

привлечено к выполнению такого контракта по договорам, включая внешнеэкономические;

включен в электронный реестр участников отбора и исполнителей госконтрактов;

реализует задачи государственных программ в сфере авиастроения и космической деятельности;

занимается выполнением программ развития ОПК, внедрением новых технологий, расширением производственных мощностей;

производит товары, выполняет работы или оказывает услуги, используемые в производстве оборонной продукции.

Статус определяется на основании рекомендаций рабочей группы, созданной Министерством обороны, в состав которой входят представители заинтересованных органов власти (по согласию).

«Рекомендации оформляются протоколом, а решение о признании предприятия критически важным принимает Минобороны», — пояснила адвокат.

В итоге введен новый механизм определения предприятий, важных для национальной экономики. Это означает, что больше компаний сможет получить соответствующий статус и, соответственно, забронировать своих работников.

Реклама

Напомним также, что с 1 ноября 2025 г. начали действовать обновленные правила оформления и продления отсрочок от мобилизации. После изменений процедура упростилась: большинство граждан, имеющих право на отсрочку, получают ее автоматически без личного обращения в ТЦК или подачи документов вручную.