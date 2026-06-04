Мобилизация в Украине: что означает новая отметка ВОС 999 в "Резерв +" и является она препятствием для бронирования

Мобилизация продолжается / © ТСН

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В приложении «Резерв+» в электронном военно-учетном документе у многих пользователей появилась отметка «ВОС 999. Нуждается в базовой общевойсковой подготовке».

Эта норма определена в приказе Минобороны №317 на основании ст. 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

В официальных разъяснениях Министерства обороны Украины отмечается, что ВОС-999 присваивается военнообязанным, которые не проходили военную службу или учебное собрание, а следовательно, не имеют другой военной специальности в учете. Этот код соответствует положениям приказа Минобороны №317 и Закона №27 «О воинской обязанности и военной службе».

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То есть эта отметка — ВОС 999 — требует прохождения базовой общевойсковой подготовки и свидетельствует только о том, что у человека отсутствует подтвержденный опыт по военному делу, и в случае мобилизации или призыва его нельзя будет отправлять сразу на фронт.

На практике — это информационный статус, который фиксирует потребность в специальной подготовке, а не определяет, кто нуждается в БЗИН на данный момент.

Если лицо ранее проходило службу, учебное собрание или военную кафедру, но эти данные не внесены в электронный реестр, отметка может появляться ошибочно. В таких случаях рекомендуется обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения записей.

Объяснение юриста

Юрист Павел Гретченко объяснил изданию «Обозреватель», что такая запись автоматически предоставляется всем мужчинам, которые перешли из категории призывников, но никогда не служили в армии, не проходили военную кафедру или учебное собрание. То есть, человек не является «резервистом». И, несмотря на формулировку «Солдат резерва», гражданин является обычным военнообязанным, а не относится к оперативной службе.

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«Бронировать запрещено только тех, кто заключил контракт или зачислен в оперативный резерв (то есть уже имеет боевой опыт). БЗИН не является фильтром для отсрочки. Базовая общевойсковая подготовка (БЗИН) нужна только в случае, если вас мобилизуют без брони — тогда вас сначала отправят на обучение», — отметил юрист.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине продолжается мобилизация и вскоре она изменится так, что не будет похожа на ту, которая есть сейчас — об этом рассказал советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Минобороны, Генштаб и ОП разрабатывают реформу перехода на контрактную военную службу с четкими сроками. Предложения еще на этапе обсуждения и не закреплены юридически. Ключевая идея — введение трех типов контрактов с гарантированной демобилизацией и последующей отсрочкой.

Кабинет министров Украины принял решение, существенно изменяющее систему бронирования военнообязанных.

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