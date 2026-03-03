Мобилизация в Украине: дадут ли отсрочку по уходу за родителями, если другие родственники живут за границей

Отсрочка / © ТСН.ua

В Украине продолжается мобилизация, однако, часть военнообязанных граждан имеет законное право на отсрочку от призыва, и одним из самых распространенных оснований является уход за близкими родственниками с инвалидностью.

Об этом пишут юристы на портале «Юристы.UA»

Однако на практике оформление таких документов сопровождается многими подводными камнями.

Возникающие проблемы на практике

Согласно законодательству гражданин может получить отсрочку от мобилизации, если у одного из его родителей официально установлена инвалидность первой или второй группы. Однако ситуация усложняется, если у военнообязанного есть братья или сестры.

К специалистам обратился мужчина, который планирует оформить отсрочку по уходу за матерью-пенсионеркой с инвалидностью второй группы. Проблема состоит в том, что у женщины есть еще дочь, которая постоянно проживает за границей. Гражданин поинтересовался, можно ли рассчитывать на отсрочку в таких реалиях.

Что говорят юристы

Мнения правозащитников по этому вопросу разделились, однако большинство из них склоняются к пессимистическому сценарию развития событий для военнообязанного.

«Вы имеете право на отсрочку при условии, что сестра находится за границей. К сожалению, не исключено, что нужно будет отстаивать это право в судебном порядке», — так прокомментировал ситуацию юрист Владислав Дерий.

Другие эксперты высказываются более категорично. Адвокат Андрей Карпенко прямо заявляет, что в таких условиях получить освобождение от призыва почти невозможно. Причина лежит на поверхности: у матери есть еще один ребенок, и для государственных органов не имеет значения, в какой стране он сейчас находится.

Почему ТЦК вероятнее всего откажет

Подробное объяснение возможного отказа со стороны ТЦК предоставил адвокат Юрий Айвазян. Он отметил ключевое требование законодательства по этому пункту отсрочки.

Важным условием является полное отсутствие других невоеннообязанных родственников первой степени родства, которые по закону обязаны содержать личность с инвалидностью. Исключением может быть только ситуация, когда эти родственники сами имеют инвалидность или нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Поскольку у матери есть двое трудоспособных детей, то, вероятнее всего, ТЦК откажет сыну в предоставлении отсрочки.

«Пребование за границей не лишает дочь возможности оказывать матери материальную помощь», — подытожил Айвазян.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, адвокат Роман Кичко ранее подчеркивал, что даже наличие действующей отсрочки от мобилизации не освобождает военнообязанных от обязанности появляться за повесткой в территориальные центры комплектования.

По его словам, мобилизовать человека с отсрочкой не могут, однако сам вызов в ТЦК остается обязательным. Юрист также обращал внимание на возможные технические ошибки в приложении Резерв+, из-за которых граждане могут ошибочно объявить в розыск.

Кроме того, даже полное внесение данных в электронную систему не гарантирует отсутствие дополнительных вопросов со стороны ТЦК, особенно если часть учетной информации не обновлялась годами. В этих случаях могут возникать юридические последствия.