Мобилизация в Украине: должна ли ВЛК учитывать выводы частных врачей

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию / © ТСН.ua

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Военно-врачебная комиссия не имеет права не учитывать диагнозов, установленных частным врачом.

Об этом сообщил адвокат Олег Леонтьев в эфире «Украинского Радио».

«Если государственный врач сказал одно, а частный — другое, то это не значит, что нужно доверять только государственному врачу, а частного отвергать. Если есть разные выводы, то врачи проводят консилиум и назначают дополнительные стационарные обследования при необходимости», — сказал он.

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По словам Леонтьева, человек имеет право обращаться к врачу за своим выбором и не должен отвечать за то, что врач не внес данные в электронную систему здравоохранения.

«Но если он записал это в медицинскую книгу, то человек имеет право требовать, чтобы записи в медицинской книге были учтены врачами ВЛК», — добавил эксперт.

Напомним, с 4 мая в Украине отменен статус «ограниченно пригодный» для военнообязанных.

В то же время устанавливаются ограничения по особенностям прохождения службы в соответствии с состоянием здоровья, а именно:

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пригодные (полностью)

пригодны к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, военных вузах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны

До 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус «ограниченно пригодный», должны пройти ВЛК.