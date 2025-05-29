ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
572
Время на прочтение
1 мин

Мобилизация в Украине: должна ли ВЛК учитывать выводы частных врачей

Если есть разные выводы, то врачи проводят консилиум и назначают дополнительные стационарные обследования при необходимости.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию / © ТСН.ua

Военно-врачебная комиссия не имеет права не учитывать диагнозов, установленных частным врачом.

Об этом сообщил адвокат Олег Леонтьев в эфире «Украинского Радио».

«Если государственный врач сказал одно, а частный — другое, то это не значит, что нужно доверять только государственному врачу, а частного отвергать. Если есть разные выводы, то врачи проводят консилиум и назначают дополнительные стационарные обследования при необходимости», — сказал он.

По словам Леонтьева, человек имеет право обращаться к врачу за своим выбором и не должен отвечать за то, что врач не внес данные в электронную систему здравоохранения.

«Но если он записал это в медицинскую книгу, то человек имеет право требовать, чтобы записи в медицинской книге были учтены врачами ВЛК», — добавил эксперт.

Напомним, с 4 мая в Украине отменен статус «ограниченно пригодный» для военнообязанных.

В то же время устанавливаются ограничения по особенностям прохождения службы в соответствии с состоянием здоровья, а именно:

  • пригодные (полностью)

  • пригодны к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, военных вузах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны

До 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус «ограниченно пригодный», должны пройти ВЛК.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
572
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie