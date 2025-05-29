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- Украина
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Мобилизация в Украине: должна ли ВЛК учитывать выводы частных врачей
Если есть разные выводы, то врачи проводят консилиум и назначают дополнительные стационарные обследования при необходимости.
Военно-врачебная комиссия не имеет права не учитывать диагнозов, установленных частным врачом.
Об этом сообщил адвокат Олег Леонтьев в эфире «Украинского Радио».
«Если государственный врач сказал одно, а частный — другое, то это не значит, что нужно доверять только государственному врачу, а частного отвергать. Если есть разные выводы, то врачи проводят консилиум и назначают дополнительные стационарные обследования при необходимости», — сказал он.
По словам Леонтьева, человек имеет право обращаться к врачу за своим выбором и не должен отвечать за то, что врач не внес данные в электронную систему здравоохранения.
«Но если он записал это в медицинскую книгу, то человек имеет право требовать, чтобы записи в медицинской книге были учтены врачами ВЛК», — добавил эксперт.
Напомним, с 4 мая в Украине отменен статус «ограниченно пригодный» для военнообязанных.
В то же время устанавливаются ограничения по особенностям прохождения службы в соответствии с состоянием здоровья, а именно:
пригодные (полностью)
пригодны к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, военных вузах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны
До 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус «ограниченно пригодный», должны пройти ВЛК.