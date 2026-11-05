Мобилизация в Украине: генерал откровенно рассказал, что нужно изменить уже сейчас

Мобилизация требует изменения законодательства / © ТСН

Реклама

Мобилизация требует изменения законодательства. Однако сейчас принципиальные подходы остаются практически неизменными, что создает множество проблемных моментов.

Это военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко заметил в интервью 24 каналу .

Реклама

Ответственность за мобилизацию

По его словам, сейчас значительная часть ответственности за этот процесс фактически возложена на командование Сухопутных войск, но это неправильно. Ведь ответственность за организацию процесса, прежде всего, должны нести правительство и соответствующие гражданские государственные органы.

Реклама

Сейчас правительство начало активнее заниматься вопросами мобилизации. Однако внимание уделяется прежде всего тем гражданам, которые уже состоят на учете и работают в легальном поле. В частности, проводятся проверки бронирования, определяются случаи, когда оно могло быть оформлено с нарушениями.

"Безусловно, это нужно делать, ведь в системе бронирования также могут быть коррупционные механизмы. Но таким подходом мы охватываем только тех, о ком государству и так известно. По имеющимся оценкам, есть более 200 тысяч человек, которых относят к уклоняющимся от исполнения обязанностей, связанных с мобилизацией. Отдельный вопрос – военнослужащие, самовольно покинувшие воинские части", – сказал Романенко.

По мнению военного эксперта, следует четко определить ответственность. Если речь идет о нарушении законодательства, работать должны правоохранительные органы, в первую очередь полиция. Сейчас военные выполняют функции, которые должны осуществлять другие государственные структуры.

"Я не отрицаю необходимости привлекать к ответственности представителей ТЦК, которые сами нарушают закон. Закон должен одинаково действовать и для работников ТЦК, и для всех других граждан. Но нельзя сосредотачивать все внимание только на возможных нарушениях со стороны представителей ТЦК, оставляя без должного реагирования другие проблемы. По моему мнению, полиция знает о значительном количестве случаев уклонения и самовольного покидания частей. Однако активная работа в этом направлении может быть непопулярна, а должностные лица не всегда готовы брать на себя ответственность за такие решения", – считает он.

Реклама

Нарушение законодательства

Также есть проблема соотношения ответственности за нарушение законодательства и прохождение службы. Романенко убежден, что нынешние механизмы не создают достаточной мотивации для исполнения воинского долга.

"Сейчас законодательство такое, что лучше пойти в тюрьму, чем в Вооруженные силы. И пока этого не изменить, сдвигов в мобилизации не будет. Я говорю о необходимости пересмотреть ответственность за невыполнение законодательных требований. Государство должно создать понятную систему, в которой каждый отвечает за свои действия, а нарушения не остаются без надлежащей правовой оценки", – подчеркнул он.

Второй принципиальный вопрос – кто именно должен работать с гражданами. Проверки и другие предусмотренные законом меры должны выполняться уполномоченными правоохранителями в пределах своих полномочий. Военный эксперт объяснил, что когда процессами, относящимися к компетенции государственных органов, фактически руководит командование Сухопутных войск, система продолжает работать по старым принципам. Без изменения этого подхода реформа не принесет нужного результата.

Кроме того, сейчас обсуждается возможность просмотра примерно 5% бронирований, чтобы обнаружить случаи их неправомерного оформления. Но это снова касается людей, которые уже учтены и известны государственным структурам. Тем не менее те, кто находится вне надлежащего учета или нарушает установленные требования, остаются проблемой, которая нуждается в системной работе, добавил Романенко.

Реклама

"Все ответственные должностные лица должны выполнять свои функции. Правительство – организовывать государственную политику, правоохранители – реагировать на нарушение закона, военное командование – обеспечивать выполнение боевых задач и подготовку личного состава. Я боюсь, что необходимые решения могут снова отложить до того момента, когда ситуация станет значительно сложнее", – отметил он.

Если Путин решится на частичную мобилизацию и сможет дополнительно призвать, например, 300 тысяч человек, Россия попытается использовать эти силы для новых наступательных действий. Тогда Украине придется реагировать на изменение численности российских войск, а не готовиться к ней заранее. Догонять врага в таких обстоятельствах будет гораздо труднее.

Мобилизация в Украине — последние новости:

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Во время проверки военно-учетных документов или оповещения военнообязанных могут возникать спорные ситуации, в частности, проверка содержимого смартфонов. Объяснили, может ли ТЦК проверять телефон на улице.

В частности, на улице требовать разблокирования устройства и просмотра его содержимого только по собственному желанию представители силовых структур не могут. Проверка документов и обзор вещей не означает, что можно просматривать содержимое телефона.

На блокпостах правоохранители могут получить доступ к информации на телефоне по добровольному согласию владельца или в пределах уголовного производства, если устройство является вещественным доказательством. Если возникло обоснованное подозрение относительно незаконного фотографирования или видеосъемки военных объектов, отказ добровольно показать соответствующие материалы может стать основанием для задержания, доставки в подразделение полиции и процессуального извлечения устройства. Однако это не означает, что телефон можно просматривать без соблюдения установленной процедуры.

Представители ТЦК и СП не могут принудительно изымать телефоны, документы и другие личные вещи граждан, применять к ним физическое влияние или психологическое принуждение, силой задерживать людей и содержать их в помещении. В то же время в помещении ТЦК могут действовать правила, запрещающие съем или предусматривающие возможность добровольно оставить телефон на хранение. Такое требование не означает, что работники центра получают право принудительно изымать личные вещи.

После уплаты штрафа за нарушение правил военного учета красная лента приложения "Резерв+" должна исчезнуть автоматически. Обычно обновление информации занимает около четырех дней. В то же время повторное внесение военнообязанного в розыск возможно, если он допустит новое нарушение.

Новости партнеров