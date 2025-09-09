Мобилизация в Украине: Кабмин утвердил изменения вручения повесток по почте

Какие изменения ждут военнообязанных

В Украине ввели новый механизм вручения повесток: теперь документ, отправленный по почте, официально считается врученным, что делает невозможным уклонение от мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко, а также подтвердили официальные источники и юридические эксперты.

Вручение повесток: что изменилось

Согласно постановлению Кабмина № 916 от 30 июля 2025 года, повестки на отправку к месту прохождения военной службы теперь могут направляться заказной почтовой отправкой. Ранее такой вид повесток вручался только лично, под подпись, что создавало «юридическую серую зону».

Теперь повестка считается официально врученной в день получения письма с подтверждением почтового оператора. Также документом, подтверждающим вручение, считается отметка об отказе получить письмо или об отсутствии лица по указанному адресу.

Нововведения касается военнообязанных, уже прошедших военно-врачебную комиссию (ВЛК) и не имеющих действующей отсрочки от мобилизации.

Отказ от получения такого письма теперь будет расцениваться как уклонение от мобилизации, что влечет уголовную ответственность.

Народный депутат Александр Федиенко в своем сообщении отметил, что этот шаг ликвидирует юридическую неопределенность и создает четкий законодательный механизм для массовых рассылок, предотвращая попытки избежать получения повестки.

