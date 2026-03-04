Мобилизация в Украине: как проверить наличие штрафа от ТЦК

Штраф от ТЦК / © ТСН

В Украине на фоне действия военного положения продолжается всеобщая мобилизация. Граждане, игнорирующие или нарушающие правила военного учета, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафов от ТЦК.

Об этом пишет OBOZ.ua.

Согласно установленной процедуре, в случае наложения денежного взыскания, военнообязанный гражданин должен получить соответствующее письменное уведомление.

Документ с указанием суммы и причины санкции направляется по почте по месту регистрации. Однако, учитывая разные обстоятельства, существуют методы, позволяющие узнать о штрафе самостоятельно, не дожидаясь бумажного листа.

Как проверить штраф от ТЦК онлайн

Для граждан доступно несколько электронных сервисов, которые помогают оперативно найти информацию об административных взысканиях:

Применение «Действие». Чтобы использовать этот метод, необходимо авторизироваться в приложении, перейти в раздел «Услуги» и выбрать пункт, касающийся исполнительных производств или штрафов за нарушение правил военного учета.

Сервис Opendatabot. Платформа позволяет осуществить поиск по данным личности. Стоит отметить, что услуга проверки платная — стоимость одного запроса составляет 99 гривен.

Единый реестр должников. Если штраф не был уплачен в срок и дело передано в исполнительную службу, информация об открытом исполнительном производстве появится в открытом реестре Министерства юстиции.

Помимо дистанционных методов военнообязанные могут выяснить статус своих расчетов с государством во время личного визита в ТЦК по месту учета. Сотрудники ведомства предоставят официальную информацию о наличии или отсутствии штрафов, а также разъяснят правовые основания в случае их наложения.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, во время мобилизации военнообязанные обязаны своевременно уведомлять ТЦК об изменениях в своих персональных данных. Речь идет, в частности, о месте регистрации и проживания, паспортных данных, семейном положении, образовании, месте работы и должности.

Адвокат и партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк объясняла, что за нарушение правил военного учета в особый период предусмотрена административная ответственность — штраф от 17 000 до 25 500 гривен в соответствии с ч. 3 ст. 210 КУоАП.

В то же время, закон предусматривает исключение: если ТЦК может получить необходимые сведения через электронное взаимодействие с государственными реестрами, штраф не применяется. По словам юристки, привлечение к ответственности правомерно только тогда, когда соответствующей информации нет ни в одном из доступных реестров. В случае неправомерного наложения штрафа, его можно обжаловать в суде.

К слову, в Украине расширили список категорий людей, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству украинцев не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК).