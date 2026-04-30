Мобилизация в Украине: как сняться с розыска ТЦК без уплаты штрафа

Мобилизация в Украине продолжается

Нарушение правил военного учета в Украине классифицируется как административное правонарушение. Соответственно, за него предусмотрено административное наказание — наложение штрафа.

Об этом пишет портал «Юристи.UA».

Розыск нарушителей военного учета или всеобщей мобилизации применяется в случае, когда военнообязанный гражданин не исправил свое нарушение. То есть, когда он не уплатил штраф, наложенный на него ТЦК.

Гражданин, объявленный в розыск, может быть задержан группой оповещения ТЦК. После задержания это лицо имеют право доставить в территориальный центр комплектования.

Уплата штрафа — это самый быстрый способ снять розыск. Но есть риск, что вам почти сразу пришлют розыск по другому основанию, например, непрохождение ВЛК.

«Сначала нужно послать в ТЦК, который объявил вас в розыск, заявление о закрытии дела об административном правонарушении из-за отсутствия состава правонарушения (если вам не приходила повестка) или по истечении сроков давности», — посоветовал юрист Владислав Дерий.

По его словам, ТЦК может отказать гражданину: «В случае отказа вы можете оспорить бездействие ТЦК в окружной административный суд».

Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине снова продлили действие мобилизации и военного положения — по меньшей мере, до 2 августа этого года. Большинство военнообязанных мужчин пока не могут выезжать за границу. Впрочем, некоторые категории могут покинуть пределы страны во время военного положения.

В украинских школах будут проверять наличие военно-учетных документов у ребят, которым исполняется 17 лет. Речь идет о военно-учетном документе, который должен быть у каждого юноши призывного возраста в приложении «Резерв+» или на портале «Дія». После взятия на учет юноша получает военно-учетный документ. Для подавляющего большинства призывников он оформляется в электронной форме через приложение «Резерв+» или портал «Дія».

