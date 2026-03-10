Мобилизация в Украине: какие повестки в марте означают отправку в армию

Мартовские повестки 2026 / © ТСН

В Украине действует военное положение и общая мобилизация, поэтому мужчины, состоящие на военном учете, могут получать разные типы повесток.

Об этом напоминают в материале OBOZ.UA.

В каждом документе должна быть указана цель вызова в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Виды повесток 2026 года

Итак, какие повестки чаще всего вручают в марте и какие из них предполагают реальную отправку в армию?

Видов повесток, вручающих в 2026 году несколько.

Для уточнения данных

Такую повестку вручают для обновления информации о состоянии здоровья, семейном положении, месте работы и других важных сведениях.

Для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК)

Документ подписывает руководитель ТЦК, а к нему прилагается специальная карточка с выводом медкомиссии о пригодности, ограниченной пригодности или непригодности к службе.

Мобилизационное распоряжение

После признания годным военнообязанный может получить этот документ, подтверждающий включение в мобилизационный резерв и содержащий информацию о подразделении или месте сбора.

Повестка на отправку в армию

Она содержит точную дату, время и место прибытия перед направлением в учебный центр или воинскую часть. Именно эта повестка означает, что мужчина будет отправлен на службу.

Кто и где вручает повестки

Документы могут быть вручены как лично во время уведомления, так и отправлены заказным письмом с уведомлением о вручении.

Право вручать повестки имеют:

работники ТЦК и СП,

представители местных администраций и органов самоуправления,

руководители предприятий и учреждений,

сотрудники разведки и СБУ (по резервистам и состоящим на учете).

Повестки могут вручаться в любое время суток дома, на работе или учебе, в общественных местах, на блокпостах и пунктах пропуска через границу.

Что важно знать о повестках

Игнорирование повестки не ограничивается единовременным штрафом. За каждую неявку предусмотрено отдельное наказание, а повторные вызовы могут поступать неограниченное количество раз.

Добавим, что в марте 2026-го в приложении « Резерв+ » в электронном военно-учетном документе у многих пользователей появилась отметка: «ВОС 999. Нуждается в базовой общевойсковой подготовке». Ранее уже предоставлялось объяснение, что это значит. Так, в частности, в Минобороны заявили, что такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, что в 2026 году женщины-медики в Украине обязаны состоять на военном учете, но их мобилизация остается добровольной.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о праве на отсрочку от мобилизации. Он гарантирует 12 месяцев отсрочки от мобилизации для молодых военных, отслуживших годовой контракт.