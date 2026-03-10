- Дата публикации
Мобилизация в Украине: какие повестки в марте означают отправку в армию
В Украине идет мобилизация. Поэтому действуют правила вручения, штрафы и особенности повесток.
В Украине действует военное положение и общая мобилизация, поэтому мужчины, состоящие на военном учете, могут получать разные типы повесток.
Об этом напоминают в материале OBOZ.UA.
В каждом документе должна быть указана цель вызова в территориальный центр комплектования (ТЦК).
Виды повесток 2026 года
Итак, какие повестки чаще всего вручают в марте и какие из них предполагают реальную отправку в армию?
Видов повесток, вручающих в 2026 году несколько.
Для уточнения данных
Такую повестку вручают для обновления информации о состоянии здоровья, семейном положении, месте работы и других важных сведениях.
Для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК)
Документ подписывает руководитель ТЦК, а к нему прилагается специальная карточка с выводом медкомиссии о пригодности, ограниченной пригодности или непригодности к службе.
Мобилизационное распоряжение
После признания годным военнообязанный может получить этот документ, подтверждающий включение в мобилизационный резерв и содержащий информацию о подразделении или месте сбора.
Повестка на отправку в армию
Она содержит точную дату, время и место прибытия перед направлением в учебный центр или воинскую часть. Именно эта повестка означает, что мужчина будет отправлен на службу.
Кто и где вручает повестки
Документы могут быть вручены как лично во время уведомления, так и отправлены заказным письмом с уведомлением о вручении.
Право вручать повестки имеют:
работники ТЦК и СП,
представители местных администраций и органов самоуправления,
руководители предприятий и учреждений,
сотрудники разведки и СБУ (по резервистам и состоящим на учете).
Повестки могут вручаться в любое время суток дома, на работе или учебе, в общественных местах, на блокпостах и пунктах пропуска через границу.
Что важно знать о повестках
Игнорирование повестки не ограничивается единовременным штрафом. За каждую неявку предусмотрено отдельное наказание, а повторные вызовы могут поступать неограниченное количество раз.
Добавим, что в марте 2026-го в приложении « Резерв+ » в электронном военно-учетном документе у многих пользователей появилась отметка: «ВОС 999. Нуждается в базовой общевойсковой подготовке». Ранее уже предоставлялось объяснение, что это значит. Так, в частности, в Минобороны заявили, что такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений.
Напомним, что в 2026 году женщины-медики в Украине обязаны состоять на военном учете, но их мобилизация остается добровольной.
Также президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о праве на отсрочку от мобилизации. Он гарантирует 12 месяцев отсрочки от мобилизации для молодых военных, отслуживших годовой контракт.