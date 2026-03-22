Мобилизация в Украине: кого из студентов могут забрать на фронт

В Украине мобилизация начинается с 25 лет, то есть до этого времени студенту можно не оформлять отсрочку. Если же возраст студента уже мобилизационный, то ему нужно соблюдать несколько требований. Важно также своевременно обратиться для оформления отсрочки.

Отсрочка возможна для студентов, которые:

учатся на дневной или дуальной форме

получают следующий уровень образования (первый бакалавриат, первая магистратура и т.д.)

данные о зачислении и обучении должны быть подтверждены в Единой государственной электронной базе по вопросам образования

не проходят подготовку по военным или оборонным специальностям

Чтобы подтвердить свое право на обучение и избежать мобилизации, нужно иметь справку из ЕГЭБО (Единой государственной электронной базы по вопросам образования). Эта справка является основным документом, подтверждающим право на отсрочку. Однако эта справка не освобождает от обязанности становиться на военный учет в ТЦК.

Напомним, украинские учреждения высшего образования и высшие военные образовательные учреждения с 1 сентября 2025 года ввели обязательную БЗИН для студентов. Она интегрирована в образовательные планы вузов всех форм собственности как отдельную дисциплину.

Подготовка станет обязательной для студентов с 18 до 24 лет, то есть тех, кто еще не подлежит мобилизации. Студентки смогут пройти подготовку по собственному желанию.

Эта подготовка предполагает как теоретическую, так и практическую части, обеспечивающие необходимый уровень знаний и навыков для студентов мужского пола, признанных пригодными к военной службе.

Следует отметить, что отказ от прохождения практической части базовой военной подготовки становится основанием для отчисления студента из университета.