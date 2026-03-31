Мобилизация в Украине: кого могут досрочно избавить от брони на работе

В Украине продолжается мобилизация. Призову подлежат военнообязанные мужчины, но некоторые имеют право на бронирование.

Могут ли досрочно снять бронирование, рассказал военный юрист Михаил Лобунько в комментарии «РБК-Украина».

Специалист пояснил, что существуют четко определенные условия, при которых работник может лишиться бронирования ранее установленного срока. Перечень этих оснований исчерпывающий: «Досрочное снятие бронирования возможно исключительно по основаниям, перечисленным в пункте 31 Порядка №76».

Юрист назвал основные случаи, когда могут снять бронирование:

предприятие теряет статус критически важного (решение органа, его определявшего).

увольнение работника (кроме внутреннего перевода).

инициатива работодателя (обоснованное представление через «Действие», но не чаще раза в пять календарных дней).

ликвидация предприятия, невыполнение условий бронирования (например, превышение квоты) или другие основания.

По словам юриста, кадровые изменения внутри компании не являются условием отмены спецстатуса. Он пояснил, что, например, внутренний перевод работника на другую должность или в другое структурное подразделение того же предприятия не является основанием для аннулирования брони.

«Бронирование остается в силе автоматически. Предприятие обязано только в течение 3 дней уведомить ТЦК об смене должности/подразделения. После этого данные обновляются в Резерв+ и статус бронирования сохраняется», — добавляет эксперт.

Бронирование в Украине — последние новости

С 1 апреля будет изменен мобилизационный процесс. Будет введен автоматический обмен данными между Реестром «Оберег», Налоговой службой и Пенсионным фондом. Через цифровой формат государство сможет быстро проверить законность бронирования военнообязанных.

В Украине также упростили процедуру продления бронирования работников через «Действие» без необходимости сначала снимать действующий статус. Если раньше работодатели должны были разбронировать сотрудника, а затем подавать новую заявку, то теперь процесс стал непрерывным.

Ранее правительство расширило перечень критически важных предприятий для бронирования . Так, в нем появились новые категории бизнеса, непосредственно обеспечивающие потребности армии. В частности, компании, перевозящие военные грузы, а также занимающиеся ремонтом, содержанием и эксплуатацией вооружения и техники.