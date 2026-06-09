Мобилизация в Украине: кого могут призвать с отсрочкой

Мобилизация в Украине / © ТСН

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Даже наличие законной отсрочки не всегда гарантирует, что человека не мобилизуют по ошибке.

Об этом сообщила военный омбудсман Ольга Решетилова в интервью «Суспільному».

По ее словам, около 7% мобилизованных фактически имели право на отсрочку, однако в ходе мобилизационных мероприятий ее не учли.

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По ее словам, чаще всего проблемы возникают из-за некачественного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) или неучета документов, подтверждающих право на отсрочку.

Больше всего нарушений, по словам омбудсмана, касается трех категорий:

мужчин, воспитывающих троих и более детей

лиц, ухаживающих за близкими родственниками

а также тех, чьи близкие погибли на войне или находятся в плену

Решетилова подчеркнула, что человек, мобилизованный вопреки законному праву на отсрочку, все равно не будет служить — его либо уволят, либо он оставит службу самовольно. По ее словам, в таком случае государство тратит значительные ресурсы на обеспечение, лечение и обучение человека, которого не должны мобилизовать.

Напомним, Ольга Решетилова указала на важные изменения в процессе мобилизации, необходимые для «адекватного» процесса. Речь идет о мотивированных военных, реформе системы военно-врачебных комиссий, улучшении самого механизма призыва и т.д.

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