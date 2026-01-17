Мобилизация в Украине: кого не смогут оштрафовать за устаревшие данные в ТЦК

ТЦК / © ТСН

Реклама

В Украине идет общая мобилизация, и военнообязанные граждане должны своевременно сообщать ТЦК об изменениях в своих персональных данных.

Об этом для «РБК-Украина» рассказала адвокат и партнер Grain Law Firm Лидия Карплюк.

Взятие на военный учет остается обязательной составляющей воинской обязанности граждан. По закону украинцы должны сообщать ТЦК об изменениях в такой информации:

Реклама

место регистрации и проживания;

паспортные данные;

семейное положение (женитьба, развод, рождение детей);

образование, место работы и должность.

За игнорирование этих требований в особый период предусмотрено суровое наказание.

«В соответствии с ч. 3 ст. 210 КУоАП нарушение правил военного учета, совершенное в особый период, влечет наложение штрафа от 17 000 грн до 25 500 грн«, — отметила Лидия Карплюк.

Когда штраф является незаконным

Юрист обращает внимание на важное примечание к статье 210 КУоАП. Согласно ей, штрафы не применяются, если ТЦК имеет возможность получить персональные данные военнообязанного из других государственных реестров путем электронного информационного взаимодействия.

Фактически это означает: если информация о вашем новом месте жительства, браке или работе уже содержится в базах данных, доступ к которым имеет ТЦК (например, Демографический реестр), вас не должны штрафовать за то, что вы не принесли бумажку лично.

Реклама

«Поскольку взятие на военный учет связано в основном с зарегистрированным местожительством, то соответственно такие сведения должны быть в Едином государственном демографическом реестре, и в таком случае тех, кто не стал на учет, не могут привлечь к административной ответственности», — пояснила адвокат.

Привлечение к ответственности правомерно только тогда, когда нужной информации нет ни в одном из имеющихся реестров.

Эксперт отмечает, что каждую ситуацию следует рассматривать индивидуально. Если ТЦК все же выписал постановление о штрафе, несмотря на наличие данных в госреестрах, такой документ можно и нужно обжаловать в судебном порядке.

«В таких случаях суды руководствуются принципом надлежащего управления, согласно которому нельзя ставить человеку в вину бездействие государства», — подытожила Лидия Карплюк.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины запускает новую систему цифрового сопровождения военнообязанных — «Чекин мобилизованного». Проект предполагает полный треккинг каждого шага мобилизационного процесса, что позволит цифровизировать путь от получения повестки до прибытия на службу.