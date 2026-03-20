Мобилизация в Украине: кто имеет право не проходить ВЛК

ВЛК проходят не все

Военно-врачебная комиссия (ВЛК) является обязательным этапом мобилизации в Украине для военнообязанных мужчин.

ВЛК могут не проходить мужчины с инвалидностью, военнообязанные в возрасте до 25 лет, а также имеющие действительную отсрочку от призыва.

В Украине также была очень большая категория людей со статусом «ограниченно пригодный к военной службе». Однако пунктом 2 раздела ІІ Закона Украины от 21.03.2024 №3621-IX этот статус был отменен.

Как часто нужно проходить ВЛК во время военного времени

Если в мирное время проходить ВЛК нужно раз в пять лет, то в военное время раз в год.

В соответствии с абзацем 4 пункта 69 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, «в случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с выводом о пригодности к военной службе составляет один год».

Если вас принудительно направляют на медосмотр вопреки закону, такое решение ТЦК можно обжаловать в суде. В то же время, отказ от прохождения ВЛК на законных основаниях фактически невозможен, ведь медицинское освидетельствование является обязательной частью мобилизационной процедуры.

