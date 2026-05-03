Мобилизация в Украине: кто может получить продление отсрочки автоматически

Мобилизация продолжается

В Украине призыву подлежат военнообязанные мужчины, получающие повестки. Но есть некоторые, которые могут оформить отсрочку от призыва.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Автоматическое удлинение действует для отсрочок, оформленных как через «Резерв+», так и через ЦНАП.

Кому могут автоматически продлить отсрочку

В Минобороны объяснили, что отсрочка от мобилизации продлится автоматически, если:

основания для нее до сих пор актуальны

система может подтвердить основания в государственных реестрах

В ведомстве добавили, что автоматическое продление отсрочок от мобилизации доступно для следующих категорий граждан:

Люди с инвалидностью

Временно непригодны к службе

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы

Имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы

Имеющие родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы

Женщины и мужчины военных с ребенком

Родители троих и более детей

Студенты, аспиранты

Работники заведений высшего и профессионального образования

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения

Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства

Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины

Военные, освобожденные из плена

Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности

Ухаживающие за тяжелобольным членом семьи

Попечители человека, признанного недееспособным

Имеющие жену (супругу) с инвалидностью III группы

Люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.

Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет

Учителя в школе

Люди в возрасте 18-25 лет после годовалого контракта

Напомним, в Украине изменили процедуру оформления отсрочки от мобилизации. Документы теперь представляются через ЦНАП или «Резерв+».

