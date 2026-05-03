Мобилизация в Украине: кто может получить продление отсрочки автоматически

Система «Резерв+» будет самостоятельно обновлять данные тех, кто имеет законные основания для отсрочки, без необходимости личного обращения.

Мобилизация продолжается

В Украине призыву подлежат военнообязанные мужчины, получающие повестки. Но есть некоторые, которые могут оформить отсрочку от призыва.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Автоматическое удлинение действует для отсрочок, оформленных как через «Резерв+», так и через ЦНАП.

Кому могут автоматически продлить отсрочку

В Минобороны объяснили, что отсрочка от мобилизации продлится автоматически, если:

  • основания для нее до сих пор актуальны

  • система может подтвердить основания в государственных реестрах

В ведомстве добавили, что автоматическое продление отсрочок от мобилизации доступно для следующих категорий граждан:

  • Люди с инвалидностью

  • Временно непригодны к службе

  • Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет

  • Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы

  • Имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы

  • Имеющие родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы

  • Женщины и мужчины военных с ребенком

  • Родители троих и более детей

  • Студенты, аспиранты

  • Работники заведений высшего и профессионального образования

  • Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения

  • Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства

  • Люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины

  • Военные, освобожденные из плена

  • Родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности

  • Ухаживающие за тяжелобольным членом семьи

  • Попечители человека, признанного недееспособным

  • Имеющие жену (супругу) с инвалидностью III группы

  • Люди, ухаживающие за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.

  • Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет

  • Учителя в школе

  • Люди в возрасте 18-25 лет после годовалого контракта

Напомним, в Украине изменили процедуру оформления отсрочки от мобилизации. Документы теперь представляются через ЦНАП или «Резерв+».

