Мобилизация в Украине: кто может потерять отсрочку в ноябре
Отсрочка, предоставленная военнообязанному, может быть аннулирована на основаниях, определенных действующим законодательством.
С 1 ноября продолжают действовать положения, предусматривающие автоматическое продление отсрочки, если она оформлена через приложение «Резерв+», а также по результатам рассмотрения документов комиссиями при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Закон о мобилизации с 1 ноября будет работать по-прежнему. Следовательно, лицам, имеющим необновленные или необработанные данные в военном учете, а также неправильно оформленные военно-учетные документы, следует особенно внимательными. Также это касается тех, кто находится в розыске из-за возможных технических или бумажных ошибок.
Если такие граждане не используют механизм исправления данных, это может привести к потере их права на отсрочку.
В ноябре потерять отсрочку могут те лица, у которых всплыли или исчезли основания, на которых она была предоставлена.
