Мобилизация в Украине: кто может потерять отсрочку в ноябре

Мобилизация продолжается

С 1 ноября продолжают действовать положения, предусматривающие автоматическое продление отсрочки, если она оформлена через приложение «Резерв+», а также по результатам рассмотрения документов комиссиями при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Закон о мобилизации с 1 ноября будет работать по-прежнему. Следовательно, лицам, имеющим необновленные или необработанные данные в военном учете, а также неправильно оформленные военно-учетные документы, следует особенно внимательными. Также это касается тех, кто находится в розыске из-за возможных технических или бумажных ошибок.

Если такие граждане не используют механизм исправления данных, это может привести к потере их права на отсрочку.

В ноябре потерять отсрочку могут те лица, у которых всплыли или исчезли основания, на которых она была предоставлена.

Раньше мы писали, почему статус «в розыске» может появиться даже до составления админпротокола, а принудительная доставка в ТЦК часто ведет к мобилизации.