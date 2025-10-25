ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
313
Мобилизация в Украине: кто может потерять отсрочку в ноябре

Отсрочка, предоставленная военнообязанному, может быть аннулирована на основаниях, определенных действующим законодательством.

Анастасия Павленко
Мобилизация продолжается

С 1 ноября продолжают действовать положения, предусматривающие автоматическое продление отсрочки, если она оформлена через приложение «Резерв+», а также по результатам рассмотрения документов комиссиями при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Закон о мобилизации с 1 ноября будет работать по-прежнему. Следовательно, лицам, имеющим необновленные или необработанные данные в военном учете, а также неправильно оформленные военно-учетные документы, следует особенно внимательными. Также это касается тех, кто находится в розыске из-за возможных технических или бумажных ошибок.

Если такие граждане не используют механизм исправления данных, это может привести к потере их права на отсрочку.

В ноябре потерять отсрочку могут те лица, у которых всплыли или исчезли основания, на которых она была предоставлена.

Раньше мы писали, почему статус «в розыске» может появиться даже до составления админпротокола, а принудительная доставка в ТЦК часто ведет к мобилизации.

