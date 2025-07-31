Мобилизация в Украине: кто не подлежит призыву с 1 августа

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине продлили мобилизацию еще на 90 дней. Однако не все граждане подлежат призыву. Есть четкий перечень оснований получения отсрочки или полного освобождения от военной службы. Этот перечень не изменился, поэтому в августе 2025 года действуют те же правила, что и раньше.

Об этом говорится в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Кто освобождается от призыва на службу

Полное освобождение от мобилизации получают военнообязанные, которые:

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Имеют инвалидность любой группы.

Признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Вывод о непригодности предоставляется на основании заболеваний, указанных в приказе Министерства обороны №402.

Категории граждан, которые имеют отсрочку

Отсрочка от призыва предоставляется следующим лицам:

Многодетные родители , воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей.

Опекуны или попечители ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Лица, которые постоянно ухаживают за родственниками с инвалидностью , в том числе за родителями с I или II группой инвалидности или за женой с инвалидностью.

Родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью младше 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Граждане, постоянно ухаживающие за родственниками, нуждающимися в постороннем уходе .

Лица, чьи близкие родственники погибли при защите Родины.

Работники критически важных отраслей экономики и органов власти, имеющие бронирование .

Студенты дневной или дуальной формы обучения , получающие образование выше предыдущего.

Призывники в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющие статуса военнообязанных.

Освобожденные из плена.

Кроме того, предельный возраст для службы составляет 60 лет. Однако с 29 июля 2025 года вступил в силу закон, дающий право гражданам в возрасте 60+ заключать контракт и идти на службу добровольно.

Напомним, Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщего призыва еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года. С августа 2025 года, прежде всего, мобилизуют несколько категорий граждан — кого призовут в августе во время мобилизации в Украине.

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Ранее сообщалось, что мужчины 18–25 лет без военного опыта не подлежат мобилизации.