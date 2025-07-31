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- Украина
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Мобилизация в Украине: кто не подлежит призыву с 1 августа
Законодательство четко определяет, кто имеет право на отсрочку или полное освобождение от службы. Разбираемся, какие категории освобождаются от призыва, а кому предоставляется отсрочка.
В Украине продлили мобилизацию еще на 90 дней. Однако не все граждане подлежат призыву. Есть четкий перечень оснований получения отсрочки или полного освобождения от военной службы. Этот перечень не изменился, поэтому в августе 2025 года действуют те же правила, что и раньше.
Об этом говорится в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Кто освобождается от призыва на службу
Полное освобождение от мобилизации получают военнообязанные, которые:
Имеют инвалидность любой группы.
Признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья.
Вывод о непригодности предоставляется на основании заболеваний, указанных в приказе Министерства обороны №402.
Категории граждан, которые имеют отсрочку
Отсрочка от призыва предоставляется следующим лицам:
Многодетные родители, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей.
Опекуны или попечители ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.
Лица, которые постоянно ухаживают за родственниками с инвалидностью, в том числе за родителями с I или II группой инвалидности или за женой с инвалидностью.
Родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью младше 18 лет или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
Граждане, постоянно ухаживающие за родственниками, нуждающимися в постороннем уходе.
Лица, чьи близкие родственники погибли при защите Родины.
Работники критически важных отраслей экономики и органов власти, имеющие бронирование.
Студенты дневной или дуальной формы обучения, получающие образование выше предыдущего.
Призывники в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющие статуса военнообязанных.
Освобожденные из плена.
Кроме того, предельный возраст для службы составляет 60 лет. Однако с 29 июля 2025 года вступил в силу закон, дающий право гражданам в возрасте 60+ заключать контракт и идти на службу добровольно.
Напомним, Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщего призыва еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года. С августа 2025 года, прежде всего, мобилизуют несколько категорий граждан — кого призовут в августе во время мобилизации в Украине.
Ранее сообщалось, что мужчины 18–25 лет без военного опыта не подлежат мобилизации.