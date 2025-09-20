Мобилизация в Украине: кто точно не попадет на передовую

Мобилизация / © ТСН

Реклама

В условиях полномасштабной войны в Украине идет общая мобилизация, но законодательство четко определяет категории военнослужащих, которые могут служить в тылу или на должностях, не требующих участия в непосредственных боевых действиях. К участию в боевых действиях запрещено допускать военных, призванных за мобилизацией, если они не прошли соответствующую подготовку.

Об этом говорится в Законе Украины «О воинской обязанности и военной службе».

На передовую могут быть направлены только мобилизованные, получившие соответствующую подготовку в учебных центрах.

Реклама

Кроме того, на фронт не отправляются военнослужащие с определенными хроническими заболеваниями. К таким болезням относятся:

проблемы с опорно-двигательным аппаратом;

некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы;

болезни органов пищеварения

Такие военнообязанные не могут быть направлены в высокомобильные десантные войска, морскую пехоту или штурмовые отряды, однако могут проходить службу в тылу.

Военное командование Украины неоднократно отмечало, что прежде всего на фронт отправляют тех, кто имеет боевой опыт и соответствующую подготовку. Процесс мобилизации продолжает активно адаптироваться к нуждам фронта, а законодательные изменения направлены на усиление призыва и регулирование правового статуса военнообязанных.

Напомним, в Украине готовят изменения в правила мобилизации, которые могут лишить отсрочки часть студентов. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал к принятию законопроект №13634, который должен предотвратить использование обучения как основания во избежание мобилизации.

Реклама

Право на отсрочку имеют, в частности, лица с инвалидностью, непригодные к службе по состоянию здоровья, многодетные и одинокие родители, опекуны, граждане, чьи родственники погибли на войне, освобождены из плена, студенты дневной и дуальной форм обучения, а также отдельные категории работников критически важных предприятий,

От мобилизации освобождаются соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают более высокий уровень образования, чем ранее полученный. Отсрочка также действует для докторантов, интернов и преподавателей или ученых, работающих по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Однако законопроект №13634 устанавливает новые условия. Для учащихся профтехобразования отсрочка будет сохраняться только в трех условиях: начало обучения до 25 лет, ечная или дуальная форма и первое получение образования в определенной законом последовательности.

Для студентов вузов главными критериями станут не только форма обучения и последовательность уровня образования, но и соблюдение сроков выполнения образовательной программы. Это означает, что все экзамены, зачеты и диплом должны быть сданы в определенные университетом сроки без академотпусков, отчислений или обновлений. Если студент выходит за пределы установленного срока, право на отсрочку лишается.

Реклама

Например, студент, начавший обучение на бакалавриате в сентябре 2023 года, должен завершить его в июне 2027-го. Если из-за академотпуска или отчисления он превысит этот срок, отсрочку отменят.

Для аспирантов, докторантов, интернов и врачей «возрастное ограничение» не применяется — для них сохраняется только требование последовательности получения образования.