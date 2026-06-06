Мобилизация в Украине: Минэкономики подготовило закон об альтернативной службе

Виктор Еленский

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Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подготовило первый драфт проекта закона «Об альтернативной службе», рассчитанного на военное время, но предусматривающий, что закон будет трудно приниматься.

Об этом заявил глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины (ГЭСС) Виктор Еленский в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«У нас есть люди, которые не могут брать в руки оружие, но готовы служить и исполнять свой долг перед государством. В первую очередь это, например, Свидетели Иеговы. Они подвергались преследованиям за отказ от военной службы при разных режимах: в советский период, при Гитлере, в России они вообще запрещены, а на оккупированных территориях получают сроки, которые были бы немыслимы даже в советские времена. Для таких людей, безусловно, должна быть предусмотрена альтернативная служба», — сказал Еленский.

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Председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести напомнил, что Украина приняла закон «Об альтернативной службе» еще в 1991 году, но он рассчитан на мирное время и на срочную службу, которой сейчас нет, и, по его словам, это серьезная проблема для людей, которые не могут использовать оружие, но хотели бы выполнить свой долг.

«Сейчас Министерство экономики подготовило первый драфт проекта этого закона об альтернативной службе, рассчитанном на военное время. Концептуально существует множество сложных вопросов. Мы изучали международный опыт. Европейский суд по правам человека предусматривает, что государство может проверять глубину и искренность религиозных убеждений претендующего на альтернативную службу лица, а также применять определенные инструменты для предотвращения злоупотреблений», — рассказал глава Службы.

На вопрос, на кого будет возложена функция проверки глубины и искренности религиозных убеждений человека, он отметил, что в законе после его принятия будет предусмотрено, что такая проверка будет осуществляться в порядке, предусмотренном Кабинетом министров, и, скорее всего, это будет возложено на ГЭСС.

По словам Еленского, в соответствующую комиссию будут входить психологи, управленцы, религиоведы, представители Церквей.

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«Кроме того, речь идет все же о службе, хоть и не военной, которая предусматривает определенный срок, и этот срок может быть длиннее, чем в обычной военной службе. Например, после завершения военного положения лица, проходившие альтернативную службу, могут определенное время оставаться на службе и привлекаться к восстановлению страны на определенное время. Среди прочего возникает также ряд социальных, финансовых, логистических проблем, которые не существовали для альтернативной службы в мирное время», — добавил он.

На вопрос, будет ли предусмотрено в будущем законе так называемое обратное действие, то есть возможность перевестись с обычной службы на альтернативную, глава ГЭСС заявил, что не исключено, что такая возможность будет существовать.

«Но, думается, комиссии в каждом частном случае будут оценивать такую возможность. Во всяком случае, нужно сбалансировать право на альтернативную службу с невозможностью злоупотребления этим правом», — подчеркнул он.

Относительно перспектив принятия закона об альтернативной службе Еленский констатировал, что не думает, что этот закон будет легко приниматься.

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«Даже когда он будет подготовлен, пройдет межведомственное согласование и общественное обсуждение, на каждом из этих этапов его будут ожидать горячие дискуссии. Можно сказать, что закон будет касаться небольшого количества людей, но о состоянии с правами человека как раз и судят по отношению к меньшинству», — добавил он.

Как сообщалось, в декабре 2025 года заместитель руководителя Офиса президента Елена Ковальская заявила, что власти сейчас работают над законом об альтернативной службе.

Согласно статье №35 Конституции Украины, никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений. В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой.

Ранее Виктор Еленский сообщил о том, что в Украине от мобилизации забронировано 6,5 тыс. священнослужителей. По данным Елнского, из 35 тыс. существующих в Украине религиозных организаций к критической инфраструктуре отнесено сейчас чуть более 10 тыс.

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