ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
397
Время на прочтение
1 мин

Мобилизация в Украине: могут ли мужчинам вручать повестки через их родственников

Повестки через родственников вручать нельзя. Это не предусмотрено ни одной нормой — ни законом, ни другим нормативно-правовым актом.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Вручение повесток военнообязанным через родственников не предусмотрено законодательством

Вручение повесток военнообязанным через родственников не предусмотрено законодательством / © ТСН.ua

Во время мобилизации в Украине повестки могут вручать где угодно: на улице, в гостиницах, торговых центрах и т.д. Но есть важный нюанс: такой документ человек должен получить лично и после получения поставить свою подпись.

Постановление Кабмина от 7 апреля 2023 года позволяет территориальным центрам комплектования и социальной поддержки вручать военнообязанным повестки независимо от места военного учета.

Однако это постановление не решает вопрос о вручении повесток родственникам.

Вручение повесток военнообязанным через родственников не предусмотрено законодательством. Законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливает четкие требования к форме повестки, местам вручения и кругу лиц, которые могут их вручать.

Повестка — это письменный документ, который выписывается по имени конкретного лица. Она должна вручаться исключительно лично и призывник должен лично подписать ее или отказаться от получения.

К слову, звонки с ТЦК на личные телефоны военнообязанных также не считаются надлежащим способом оповещения и чисто рекомендательными. Исключения составляют ситуации, когда мужчина является резервистом: тогда он обязан оперативно явиться после звонка из военкомата.

Напомним, в Украине военнообязанным гражданам, которые не реагируют на повестки и не появляются в территориальный центр комплектования, грозят штрафы. Это не просто предупреждение — игнорирование повесток приводит к вполне реальным финансовым санкциям.

Дата публикации
Количество просмотров
397
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie