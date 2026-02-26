Мобилизация в Украине: могут ли мужчинам вручать повестки через их родственников

Вручение повесток военнообязанным через родственников не предусмотрено законодательством / © ТСН.ua

Реклама

Во время мобилизации в Украине повестки могут вручать где угодно: на улице, в гостиницах, торговых центрах и т.д. Но есть важный нюанс: такой документ человек должен получить лично и после получения поставить свою подпись.

Постановление Кабмина от 7 апреля 2023 года позволяет территориальным центрам комплектования и социальной поддержки вручать военнообязанным повестки независимо от места военного учета.

Однако это постановление не решает вопрос о вручении повесток родственникам.

Реклама

Вручение повесток военнообязанным через родственников не предусмотрено законодательством. Законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливает четкие требования к форме повестки, местам вручения и кругу лиц, которые могут их вручать.

Повестка — это письменный документ, который выписывается по имени конкретного лица. Она должна вручаться исключительно лично и призывник должен лично подписать ее или отказаться от получения.

К слову, звонки с ТЦК на личные телефоны военнообязанных также не считаются надлежащим способом оповещения и чисто рекомендательными. Исключения составляют ситуации, когда мужчина является резервистом: тогда он обязан оперативно явиться после звонка из военкомата.

Напомним, в Украине военнообязанным гражданам, которые не реагируют на повестки и не появляются в территориальный центр комплектования, грозят штрафы. Это не просто предупреждение — игнорирование повесток приводит к вполне реальным финансовым санкциям.