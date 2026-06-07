Мобилизация в Украине: может ли отчим ребенка с инвалидностью получить отсрочку

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине на фоне изменений в законодательстве по мобилизации все чаще рассматриваются случаи, когда право на отсрочку приходится отстаивать в суде.

Об этом пишет Судебно-юридическая практика.

Как сообщается, военнообязанный мужчина обратился в суд после того, как ему было отказано в отсрочке от призыва. Он потребовал отменить решение комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), ссылаясь на пункт 5 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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В 2024 году мужчина женился на женщине, которая воспитывает ребенка с инвалидностью с детства. В свидетельстве о рождении ребенка запись об отце сделана из слов матери, то есть юридически отец отсутствует. Мать ребенка имеет серьезные проблемы со здоровьем и состоит на учете из-за психического заболевания. Бабушка — пожилая пенсионерка, проживающая отдельно. Фактически мужчина стал единственным человеком, ухаживающим за ребенком.

Сначала ТЦК в январе 2025 года предоставил ему отсрочку, однако в апреле это решение было отменено, ссылаясь на отсутствие кровного родства. Повторное обращение мужчины было оставлено без рассмотрения.

Позиция ТЦК

В территориальном центре комплектования заявили, что закон предусматривает отсрочку для родителей, а отчим в эту категорию не входит, поэтому оснований для освобождения от призыва нет. Суд принял сторону истца. Он отменил решение комиссии ТЦК об отказе в отсрочке и признал противоправным бездействие по повторному обращению мужчины.

Теперь территориальный центр обязан повторно рассмотреть документы на основе выводов суда. При рассмотрении дела суд учел нормы Конституции Украины, Семейного кодекса и постановление Кабинета Министров №560. В частности, суд отметил, что отчим имеет семейные обязанности по отношению к ребенку, если проживает с ним одной семьей и фактически участвует в воспитании.

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Также установлено, что альтернативного ухода за ребенком фактически нет, а его состояние требует постоянного внимания и поддержки. Отдельно суд обратил внимание на нарушение процедуры со стороны ТЦК — орган не оценил все жизненные обстоятельства и формально подошел к рассмотрению дела.

Вывод суда

Суд подчеркнул, что в подобных случаях формальный подход недопустим, а решения должны приниматься с учетом реальной ситуации в семье и интересов ребенка.

Мобилизация в Украине — последние новости:

В приложении «Резерв+» у многих военнообязанных появилась отметка «ВОС-999 «, которая означает, что человек не имеет подтвержденной военной специальности, потому что не проходил службу или учебное собрание.

Это означает:

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ей присвоена условная категория, в которой она нуждается в базовой военной подготовке (БЗИН);

это только информационный статус, а не наказание или ограничение;

такая отметка не мешает бронированию.

ВОС-999=«нет военного опыта, требуется обучение», а не «запрет или проблемы с мобилизацией».

Юрист Павел Гретченко объяснял, что такая отметка автоматически появляется у тех мужчин, которые раньше являлись призывниками, но никогда не служили в армии, не проходили военную кафедру или учебное собрание. То есть они формально не являются резервистами и не входят в оперативный резерв, даже если в документах может быть формулировка типа «солдат резерва».

Он отмечал, что это обычные военнообязанные без боевого или обучающего опыта. Также юрист объяснил, что бронирование не касается просто не служивших людей — ограничения действуют только для тех, кто уже подписал контракт или входит в оперативный резерв с опытом службы.

Кроме того, по его словам, базовая военная подготовка (БЗИН) не влияет на отсрочку или бронирование — ее проходят только тогда, когда человека мобилизуют без брони, и перед отправкой на службу сначала направляют на обучение.

Также командующий Нацгвардией Александр Пивненко объяснял, что демобилизация в Украине во время войны невозможна. По его словам, сначала должны полностью прекратиться боевые действия и даже после этого сразу процесс не начнется. Нужен еще около года так называемого стабилизационного периода, когда армия будет переходить в мирное состояние и перестраивать свою систему.

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И только после этого, то есть ориентировочно через год после окончания войны, может быть запущена демобилизация. Он отметил, что сейчас у войска есть проблемы с ротацией, и некоторые военные долго находятся на передовой без замены. Кроме того, он сказал, что рекрутинг частично обеспечивает пополнение армии, но этого недостаточно, поэтому систему комплектования нужно менять.

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