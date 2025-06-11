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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Мобилизация в Украине: можно ли не идти в ТЦК из-за состояния здоровья

Важно заранее подготовить справки из медицинских учреждений, подтверждающих состояние здоровья. Это позволит избежать недоразумений, штрафов и дополнительных проверок.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В Украине идет общая мобилизация, и вручение повесток — дело обыденное. Однако существуют случаи, когда военнообязанный может не явиться в территориальный центр комплектования без штрафа, но только при наличии уважительной причины.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

Главным законным основанием для неявки является подтвержденное заболевание. В то же время уклонение без документального подтверждения — влечет административную ответственность.

Если военнообязанный не явился в ТЦК без уважительной причины, ему грозит штраф. А в случае неуплаты — принудительное взыскание в двойном размере.

К уважительным причинам кроме болезни относятся также уход за нетрудоспособными членами семьи и другие личные обстоятельства. Однако все они должны быть подтверждены документально или признаются таковыми в судебном или ТЦК порядке.

Напомним, лица с инвалидностью не подлежат всеобщей мобилизации, однако могут получить повестку от ТЦК.

В случае получения повестки человек с инвалидностью обязан явиться в ТЦК и предоставить документы, подтверждающие его статус. Это поможет избежать штрафа или других юридических последствий.

Мобилизация лиц с инвалидностью возможна только в трех случаях:

  • по добровольному согласию;

  • если у человека нет официальной отсрочки;

  • если экспертная комиссия подтвердила диагноз.

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