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- Украина
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Мобилизация в Украине: можно ли не идти в ТЦК из-за состояния здоровья
Важно заранее подготовить справки из медицинских учреждений, подтверждающих состояние здоровья. Это позволит избежать недоразумений, штрафов и дополнительных проверок.
В Украине идет общая мобилизация, и вручение повесток — дело обыденное. Однако существуют случаи, когда военнообязанный может не явиться в территориальный центр комплектования без штрафа, но только при наличии уважительной причины.
Об этом сообщает OBOZ.UA.
Главным законным основанием для неявки является подтвержденное заболевание. В то же время уклонение без документального подтверждения — влечет административную ответственность.
Если военнообязанный не явился в ТЦК без уважительной причины, ему грозит штраф. А в случае неуплаты — принудительное взыскание в двойном размере.
К уважительным причинам кроме болезни относятся также уход за нетрудоспособными членами семьи и другие личные обстоятельства. Однако все они должны быть подтверждены документально или признаются таковыми в судебном или ТЦК порядке.
Напомним, лица с инвалидностью не подлежат всеобщей мобилизации, однако могут получить повестку от ТЦК.
В случае получения повестки человек с инвалидностью обязан явиться в ТЦК и предоставить документы, подтверждающие его статус. Это поможет избежать штрафа или других юридических последствий.
Мобилизация лиц с инвалидностью возможна только в трех случаях:
по добровольному согласию;
если у человека нет официальной отсрочки;
если экспертная комиссия подтвердила диагноз.