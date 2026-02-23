В Украине наказали мужчину за уклонение от мобилизации / © ТСН

В Черниговской области к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако не пришел в ТЦК для отправки на службу.

Об этом говорится в приговоре Новгород-Северского районного суда Черниговской области.

Прошел ВВК и исчез

Как установило следствие, в январе 2025 года местный житель прошел медицинский осмотр, по результатам которого был признан годным к военной службе. Никаких оснований для отсрочки мужчина не имел.

3 января он лично получил повестку, которая обязывала его прибыть в местный ТЦК и СП через два дня — 5 января в 07:00 утра — для отправки в воинскую часть. Однако в определенное время военнообязанный так и не появился.

Обвиняемый признал, что уклонялся от мобилизации

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью. Он подтвердил, что был надлежащим образом уведомлен о всеобщей мобилизации и уголовной ответственности, но сознательно проигнорировал вызов без уважительных причин. В содеянном мужчина искренне раскаялся.

Почему суд назначил реальный срок

Выбирая наказание, судья учел, что обвиняемый ранее не имел судимостей и положительно характеризуется. Однако ключевым аргументом стала общественная опасность поступка в условиях военного положения.

«Умышленное игнорирование конституционного долга создает в глазах общества впечатление беспорядка и безнаказанности. Отказ от защиты Родины во время вооруженной агрессии РФ ведет к подрыву воинской дисциплины и разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета, что является недопустимым», говорится в материалах суда.

Суд пришел к выводу, что оснований для «условного» срока (освобождение от отбывания наказания с испытанием) в этом случае нет.

Приговор

Новгород-Северский районный суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).

Решение суда:

Назначить наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы .

Избрать меру пресечения — содержание под стражей .

Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

Приговор суда за уклонение от мобилизации / © Единый государственный реестр судовых решений

