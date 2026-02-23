- Дата публикации
Мобилизация в Украине: мужчина год скрывался от ТЦК — чем все закончилось
В Новгороде-Северском суд отправил за решетку мужчину, который проигнорировал «боевую» повестку.
В Черниговской области к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако не пришел в ТЦК для отправки на службу.
Об этом говорится в приговоре Новгород-Северского районного суда Черниговской области.
Прошел ВВК и исчез
Как установило следствие, в январе 2025 года местный житель прошел медицинский осмотр, по результатам которого был признан годным к военной службе. Никаких оснований для отсрочки мужчина не имел.
3 января он лично получил повестку, которая обязывала его прибыть в местный ТЦК и СП через два дня — 5 января в 07:00 утра — для отправки в воинскую часть. Однако в определенное время военнообязанный так и не появился.
Обвиняемый признал, что уклонялся от мобилизации
В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью. Он подтвердил, что был надлежащим образом уведомлен о всеобщей мобилизации и уголовной ответственности, но сознательно проигнорировал вызов без уважительных причин. В содеянном мужчина искренне раскаялся.
Почему суд назначил реальный срок
Выбирая наказание, судья учел, что обвиняемый ранее не имел судимостей и положительно характеризуется. Однако ключевым аргументом стала общественная опасность поступка в условиях военного положения.
«Умышленное игнорирование конституционного долга создает в глазах общества впечатление беспорядка и безнаказанности. Отказ от защиты Родины во время вооруженной агрессии РФ ведет к подрыву воинской дисциплины и разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета, что является недопустимым», говорится в материалах суда.
Суд пришел к выводу, что оснований для «условного» срока (освобождение от отбывания наказания с испытанием) в этом случае нет.
Приговор
Новгород-Северский районный суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).
Решение суда:
Назначить наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы.
Избрать меру пресечения — содержание под стражей.
Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.
