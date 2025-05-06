Мобилизация в Украине: новые скандалы с ТЦК вызвали резонанс в обществе

В Украине мобилизационные методы ТЦК вызвали критику у общества / © ТСН.ua

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. На этом фоне в стране усиливают мобилизационные мероприятия.

За последнюю неделю в Сети появились видео, демонстрирующие противоречивые методы работы ТЦК. В то же время, военкоматы утверждают, что действуют в правовом поле, а часть информации является следствием враждебных информационных атак.

ТСН.ua собрал самые скандальные случаи, связанные с мобилизацией за последнюю неделю.

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Новые методы мобилизации от Житомирского ТЦК

В Сети появилось видео с совещания в Житомирском ТЦК, где обсуждали жесткие методы мобилизации. Нардеп Алексей Гончаренко сообщил об этом, заявив, что ТЦК используют незаконные способы , в частности, блокируют продажу авто, чтобы призвать людей.

«Это уже охота на людей, которые прикрывают», — сказал Гончаренко, призвав расформировать ТЦК и ввести адекватные стимулы для службы.

Дата публикации 12:02, 06.05.25 Количество просмотров 103 Житомирський ТЦК придумал еще один способ мобиллизации

Житомирское ТЦК и СП отреагировали на данное видео, заявив, что это часть информационной атаки противника.

В ведомстве сообщили, что видео с совещания попало в сеть после хакерской атаки, а его публикация - дискредитировать работу ТЦК и вызвать панику.

Комментируя инцидент, ТЦК подчеркнул, что действует исключительно в пределах действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом. Это четко отмечалось и во время служебного совещания. По этому факту назначена служебная проверка.

По факту утечки назначено служебное расследование.

Мобилизация мужчины во Львове

Во Львове ТЦК задержал мужчину, который пытался скрыться во время проверки документов.

На видео, распространяемое в сети, видно, как сотрудники ТЦК тащили землей наполовину босого мужчину, а его кроссовок застрял в заборе.

Во Львовском ТЦК объяснили, что задержанный нарушал военный учет и находился в розыске. Он отказался показывать документы, оскорблял работников и пытался скрыться. После сопротивления его доставили в ТЦК для выяснения обстоятельств.

В ведомстве подчеркнули, что Согласно статье 18 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» и Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, военные имеют право применять физическое влияние в случае сопротивления. Они призвали граждан соблюдать закон и не распространять неполную информацию.

Дата публикации 13:05, 06.05.25 Количество просмотров 59 Во Львове мобилизовали мужчину, который застрял ногой в заборе

Судьбоносное интервью

Начальника ТЦК в Ровенской области Юрия Ковалюка отправили на фронт после интервью.

Бывшего начальника Дубенского ТЦК, уволили с должности и назначили заместителем командира воинской части под Краматорском.

Ковалюк критиковал мобилизационную политику, в частности, он резко высказался о «мясных бригадах» и заявил, что отказывает собственному сыну уходить в армию. Ровенский ТЦК назвал его слова вредными для обороноспособности.

«Последний (Юрий Ковалюк — ред.) по собственной инициативе обнародовал оценочные суждения по поводу мобилизационных мероприятий, «моральной усталости» личного состава и якобы «халатного отношения» к «человеческому ресурсу» в Вооруженных Силах Украины. Указанные заявления, сделанные на четвертом году полномасштабной войны, не способствуют укреплению обороноспособности государства», — говорится в сообщении ведомства.

После публикации Ковалюк заблокировал журналистку, а затем опубликовал сообщение в Facebook: «Меня понизили в должности, я под Краматорском».

По данным ОК «Запад», его перевели в 56-ю отдельную мотопехотную бригаду. Сам бывший военком уточнил, что теперь заместитель командира батальона.

В Киеве мобилизованного приковали стяжками к трубе

На сборном пункте ТЦК и СП в Киеве приковали стяжками к трубе в туалете и к нарам в распределителе. Видео инцидента появилось в Сети 2 мая.

В свою очередь в ведомстве сообщили, что мужчина на сборном пункте начал вести себя неадекватно и агрессивно. В связи с этим муниципальный караул города Киева вынужден был одеть средства сдерживания на данного мобилизованного.

В ТЦК сообщили, что в результате на мобилизованном полиция составила протокол об админнарушении. Также его направили на обследование в специальное медицинское учреждение.

Мобилизированного мужчину приковали стяжками в туалете / © из соцсетей

В распределителе мужчину приковали к нарам / © из соцсетей

Мать осталась без присмотра после мобилизации сына

В Виннице психически больная женщина оказалась в критической ситуации после того, как ее сына задержали сотрудники ТЦК и СП на улице.

Ярослав, 10 лет ухаживавший за матерью, сам имел очевидные психические проблемы перед мобилизацией.

Шесть дней женщина провела в запертой квартире без еды, пока соседи не вмешались. С помощью полиции ее госпитализировали в психушку.

По словам соседей, семья не получает социальных выплат из-за отсутствия оформленных документов. Они также рассказали, что во время обострений женщина может петь ночью на балконе или обливать белье мочой.

Сейчас Ярослав проходит курс молодого бойца, судьба его матери остается неопределенной.

Напомним, ранее в центре Ужгорода ТЦК и полиция провели масштабный рейд. Проверяли мужчин призывного возраста в ресторанах и барах города.

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