Мобилизация в Украине: омбудсмен назвал главные нарушения в работе ТЦК

С начала полномасштабного вторжения России в Украину количество жалоб от граждан о нарушении прав со стороны работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выросло более чем в 300 раз.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец Дмитрий Лубинец заявил, что видеодоказательства конфликтов часто «исчезают» из-за отсутствия или выключенных боди-камер у военкоматов.

ТСН.ua собрал главное из выступления омбудсмена о работе ТЦК во время заседания Временной следственной комиссии в парламенте.

Причины отсутствия видеодоказательств конфликтов ТЦК и граждан

Дмитрий Лубинец заявил, что многие военные ТЦК из групп оповещения, осуществляющих мобилизационные мероприятия, игнорируют требование носить боди-камеры.

«По состоянию на сегодня, могу сегодня официально проинформировать уважаемых народных депутатов, что точно не все группы оповещения имеют эти боди-камеры», — отметил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец / © скриншот с видео

Он отметил, что каждый раз, когда Офис Омбудсмена инициирует проверку инцидентов с участием ТЦК, они прежде всего выясняют наличие записей с нагрудных камер.

Однако, по словам Лубинца, ведомство получает стандартные объяснения: оборудование или не функционировало, или вообще не было выдано работникам из-за нехватки средств.

«Поэтому я могу сказать, что в настоящее время точно не распространенное явление — боди-камеры. Пользуясь случаем, я прошу, чтобы вы, как народные депутаты, в качестве одного из предложений, срочно требовали от соответствующих структур обязательное физическое нахождение боди-камер включенными, а если нет видео с тех боди-камер, то автоматически засчитывались слова со стороны граждан Украины, а не наоборот», — говорит омбудсмен.

Реальные масштабы жалоб на ТЦК в Украине

Лубинец рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, количество жалоб на нарушение прав граждан со стороны представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выросло в 333 раза.

Омбудсман привел статистику, в которой указано, что в 2022 году в ведомство поступило 18 жалоб, а в 2023 году — 514. В 2024 году количество официальных обращений возросло 3312, а в 2025 году показатель достиг отметки 6127 жалоб.

Как отметил Лубинец, что по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения, количество жалоб увеличилось в сотни раз.

«Это количество обращений, которые мы официально получили от граждан Украины относительно возможного нарушения их прав. Обратите внимание на 2022 год. Всего лишь 18 граждан Украины обратились ко мне, что их права были нарушены. Вероятно все помнят, что в 2022 году граждане Украины стояли в очередях в территориальные центры комплектования, чтобы добровольно приниматься в силы обороны», — отметил омбудсмен.

В то же время он отметил, что на основе обращений Офиса омбудсмена в 2025 году было начато 34 уголовных производства в отношении представителей ТЦК.

Кроме того, было инициировано не менее 60 служебных расследований. Итоги этих проверок Дмитрий Лубинец планирует представить в рамках официального доклада перед народными депутатами в Верховной Раде.

Какие области наиболее проблемные

Дмитрий Лубинец рассказал, что офис ежемесячно анализирует жалобы на действия ТЦК в разрезе регионов. По его словам, масштабы нарушений в значительной степени зависят от руководителя областного ТЦК и СП.

По словам омбудсмена худшая ситуация наблюдалась долгое время на Тернопольщине, где к мобилизационным мероприятиям привлекали не работников ТЦК.

«В Тернопольском регионе был запущен пилот, где военным частям разрешили самостоятельно проводить мобилизационные мероприятия. Это автоматически вылилось в десятки обращений ежедневно», — пояснил Лубинец.

По словам Лубинца, реальное количество нарушений по работе ТЦК значительно выше официальной статистики / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

Зато Лубинец привел Хмельницкую область как пример относительно корректной работы ТЦК, призвав масштабировать этот опыт.

В то же время он вспомнил о грубых нарушениях на Харьковщине, в частности избиение адвоката и уголовные дела против военных на Тернопольщине.

По словам Лубинца, реальное количество нарушений значительно выше официальной статистики: кроме прямых жалоб, его офис зафиксировал еще более пяти тысяч случаев по материалам в СМИ и соцсетях.

«Мы дополнительно фиксируем еще как минимум 5-5,5 тысяч обращений на основании публикаций в СМИ и соцсетях. Но даже эти цифры не показывают полной картины», — отметил он.

Нарушения во время ВЛК

По словам уполномоченного по правам человека, в Офис омбудсмена поступило более 1700 обращений от граждан о нарушении прав человека и законодательства при прохождении военно-врачебных комиссий (ВВК).

«В течение 2025 года я получил более 1700 обращений от граждан Украины по вопросам здравоохранения, медицинского обеспечения и прохождения ВВК военнообязанными лицами и военнослужащими», — сообщил Лубинец.

Он отметил, что наиболее распространенным нарушением является быстрое прохождение самой процедуры ВЛК.

По его словам:

не проверяется медицинская документация;

не проводится осмотр военнообязанных или военнослужащих;

решения принимаются «очень быстро».

Кроме того, Лубинец отметил, что довольно часто врачи ВВК не могут дать объяснения, на основании чего было принято решение о пригодности или непригодности к военной службе того или иного человека.

Лубинец заявил, что наиболее распространенным нарушением является быстрое прохождение самой процедуры ВВК / © ТСН.ua

«У нас есть случаи, когда граждане Украины попадали в отдельные подразделения, например штурмовых войск, имея зафиксированные в медицинской документации серьезные проблемы со здоровьем. В частности, имели проблемы с позвоночником. Речь идет о том, что когда человек даже теоретически не может надеть бронежилет», — отметил омбудсмен.

Лубинец отметил, что многие заявители не отказываются от службы, а просят учесть медицинские ограничения для конкретных подразделений.

«Опять же, очень часто сами граждане Украины, которые обращаются к нам, отмечают, что они никогда не отказывались от прохождения военной службы, но согласно их медицинским документам или медицинскому состоянию они не могут проходить службу в отдельных частях. Но при этом они готовы присоединиться к Силам обороны. Это один из вопросов, которые надо точно юридически урегулировать», — сказал Лубинец.

Хотя омбудсман не может отменять решения ВВК, при нарушениях прав он обращается в Генштаб, ВСП, правоохранителей, а также в Центральную и областные ВВК.

По словам уполномоченного, главная цель — не просто найти виновного, а системно изменить подход для предотвращения нарушений в будущем.

В то же время он отметил неизбежность ответственности для тех, кто уже совершил правонарушение.

ТЦК не имеют права задерживать и удерживать граждан

Омбудсман Дмитрий Лубинец раскритиковал методы работы ТЦК. Он отметил, что работники ТЦК не имеют права задерживать, арестовывать или удерживать граждан, а работа без опознавательных знаков и с сокрытием лиц делает их действия незаконными и анонимными.

Также он отметил, что особое беспокойство вызывает практика изъятия телефонов у граждан, из-за чего мобилизованные фактически исчезают для родных на несколько дней, пока не окажутся на полигоне.

«У нас есть случаи, когда в результате того, что забирают мобильные телефоны, родственники не знают, где физически находится человек. Иногда проходит несколько дней, пока мобилизованный находит способ позвонить с полигона и сказать: «Я уже военный, я на тренировке», — отметил омбудсмен.

Лубинец убежден, что война не отменяет права человека, ведь именно уважение к закону отличает Украину от агрессора.

По его словам, сами военные командиры на фронте не поддерживают такую «уличную» мобилизацию, потому что нуждаются в мотивированном пополнении, а не в людях, задержанных силой.

В то же время он отметил, что сейчас публичная огласка остается единственным рабочим инструментом борьбы с произволом и ненадлежащими условиями в пунктах сбора.

«Наши герои на передовой воюют именно за демократию и права людей. Мы обязаны действовать исключительно в пределах своих компетенций, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте», — подчеркнул Лубинец.

Напомним, 55-летний житель Днепра погиб в столкновении с работниками ТЦК. Накануне мужчина вышел из дома для прогулки с собакой, однако обратно он не вернулся.

