Мобилизация в Украине с 1 августа 2025 года: кого призовут первыми

Новые правила мобилизации в Украине - что изменится с 1 августа / © ТСН

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В Украине продолжается активная фаза мобилизации. Поэтому Верховная Рада продлила действие военного положения и общего призыва еще на 90 дней — до 5 ноября 2025 года. С августа 2025 года, прежде всего, мобилизуют несколько категорий граждан.

Об этом свидетельствует закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Так, кого мобилизуют в первую очередь, а также каких изменений следует ожидать согласно законодательству.

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Кто подлежит мобилизации в августе 2025 года

Согласно действующему закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», на службу могут быть призваны военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, при условии, что они:

нет действующей отсрочки от мобилизации;

не забронированы за предприятиями;

признаны годными к военной службе по результатам медицинской комиссии (ВЛК).

Однако существует несколько ключевых категорий, которые в августе подпадают под мобилизацию.

Мужчины от 25 до 60 лет, даже без военного опыта — после вызова они проходят военную подготовку перед направлением в части.

Лица, ранее снятые с военного учета, но по результатам повторной медицинской комиссии признаны годными — их также могут призвать.

Мужчины со статусом «ограниченно пригодны». Этот статус больше не является основанием для отсрочки. После повторной ВЛК, если человек признается подходящим, он подлежит мобилизации.

А как насчет молодежи в возрасте 18-25 лет?

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, не проходившие службу и не имеющие военной специальности, не являются военнообязанными, они считаются призывниками. Соответственно их не могут мобилизовать до достижения 25 лет.

Только после этого возраста призывники переходят в статус военнообязанных и могут быть вовлечены в службу.

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Что изменилось в законодательстве

В апреле 2024 года был принят новый закон, изменивший предельный возраст для мобилизации. Так, возраст уничтожен с 27 до 25 лет, что значительно расширило категорию потенциально мобилизованных.

Также был уточнен подход к формированию списков: значительная часть внимания сейчас уделяется обновлению учетных данных, прохождению медицинских комиссий и контролю уклонения.

Что делать тем, кто подпадает под мобилизацию

Военнообязанные должны обновить свои военно-учетные документы, а также проверить медицинское состояние — пройти или обновить ВЛК (военно-врачебную комиссию).

При наличии оснований для отсрочки — подготовить официальные документы для представления в ТЦК.

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Отметим, что мобилизация в Украине от 1 августа 2025 года продлится в рамках действующего закона. В фокусе — военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет, включая тех, кто раньше имел отсрочку или ограниченный статус.

Напомним, что мужчины 18-25 лет без военного опыта пока не подлежат мобилизации.

Раньше говорилось, что все 17-летние ребята должны стать на военный учет. Это не призыв, а определение потенциала.

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