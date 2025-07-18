Мобилизация в Украине: почему важные специалисты оказываются на передовой

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Военные бьют тревогу из — за неэффективного использования кадров в ВСУ. По их словам, многие специалисты с ценным гражданским опытом служат на позициях, не соответствующих их квалификации, что снижает боевую эффективность армии.

Об этом в эфире «Киев24» рассказал офицер ВСУ Мирослав Гай.

«Люди с профильным образованием — радиофизики, инженеры, кибернетики — часто становятся просто стрелками, потому что попадают в подразделения по воинскому званию или военно-учетной специальности, а не по гражданскому опыту», — сказал Гай.

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Он добавил, что необходимо ввести детальное анкетирование, которое позволит распределять военных по профессиям, чтобы более эффективно использовать человеческий потенциал.

Гай также подчеркнул, что нынешняя система комплектования войск требует реформирования.

«Рекрутинговые центры — это хорошо, но они не заменят военные комиссариаты, которые должны вернуться, как это делают многие европейские страны», — отметил офицер.

По его словам, рациональный подход к кадровой политике поможет ВСУ лучше противостоять врагу и максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы в условиях войны.

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Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский подчеркнул важность проведения мобилизации с четким соблюдением законности и прозрачности в работе территориальных центров комплектования (ТЦК).

Он сообщил, что продолжаются инспекции в ТЦК, направленные на выявление военнослужащих, которые ранее не участвовали в боевых действиях, чтобы направить их на фронт, а уволить раненых. Генерал подчеркнул, что мобилизация не должна становиться неожиданностью для граждан, а территориальные центры должны реформироваться, устраняя коррупционные схемы и нарушения.

Сырский призвал строго реагировать на выявленные нарушения и наказывать виновных. Особые надежды он связывает с новым командующим Сухопутными войсками генерал-майором Геннадием Шаповаловым, который должен обеспечить эффективную, прозрачную и законную работу ТЦК для справедливой мобилизации, отвечающей потребностям общества и защиты Украины.