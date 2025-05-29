Мобилизация в Украине / © ТСН

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Текущие темпы мобилизации в Украине позволяют компенсировать потери Вооруженных сил, хотя в идеале они должны быть выше.

Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа», член профильного комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге в Медиацентре, передает Суспільне.

«Мы бы хотели, чтобы темпы мобилизации были более высокими, но те, что есть, они на сегодняшний день достаточны для того, чтобы держаться», — сказал нардеп.

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Кроме того, по его словам, в парламенте продолжается обсуждение ограничения выезда за границу для мужчин в возрасте до 23-24 лет. Соответствующая инициатива стремится сохранить связь молодежи с Украиной и не допустить их окончательного выезда.

«Этот вопрос обсуждается среди нардепов и в нашем комитете… Есть консенсусная договоренность с разными группами и фракциями, чтобы в ближайшее время принять решение. Мы не должны терять нашу уезжающую и не возвращающуюся молодежь», — отметил Вениславский.

Напомним, ранее мы писали, что военно-врачебная комиссия не имеет права не учитывать диагнозов, установленных частным врачом при мобилизации.

Также военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны пройти повторную ВЛК до 5 июня 2025 года. За нарушение этого срока предусмотрены штрафы.

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С 4 мая 2024 года утратили силу следующие формулировки по украинскому законодательству о военной службе:

«ограниченно годен к военной службе»

«непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное время»