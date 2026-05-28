Украина
Мобилизация в Украине: помогает ли право на отсрочку уволиться со службы

Если человек имел право на отсрочку, но не оформил его должным образом, то право на увольнение со службы не предоставляется ему автоматически.

Мобилизация в Украине продолжается

В законах Украины четко определен список оснований, позволяющий уволиться с военной службы. Например, по возрасту, по состоянию здоровья (согласно заключению ВЛК), при наличии инвалидности, в связи с освобождением из плена и т.п.

Отсрочка от призыва во время мобилизации — это временное освобождение от службы, предоставляемое в случаях, прямо предусмотренных законом. Она не отменяет возможность призыва навсегда, а только откладывает его исполнение.

Отсрочка может предоставляться, если вы:

  • имеете на иждивении троих и более детей до 18 лет и не имеете задолженности по уплате алиментов

  • самостоятельно воспитываете несовершеннолетнего ребенка или детей (второй родитель умер, лишен родительских прав, пропал без вести, отбывает наказание и т.д.)

  • воспитываете ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка, нуждающегося в длительном лечении или паллиативной помощи

  • имеете на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы

  • является усыновителем или опекуном ребенка-сироты / ребенка, лишенного родительской опеки

  • постоянно ухаживаете за супругой/супругом, родителями, родителями супруги/супруга или другими близкими родственниками с инвалидностью I–II группы при отсутствии других трудоспособных держателей

  • имеете несовершеннолетнего ребенка, а ваш супруг уже проходит военную службу

  • потеряли близкого родственника (супруг, дети, родители, родные брат/сестра), который погиб или пропал без вести во время защиты Украины с 2014 года

Отсрочка в связи с бронированием по рабочему месту предоставляется:

  • работникам органов государственной власти и местного самоуправления по определенным категориям и должностям

  • работникам предприятий, определенных критически важными для обороны, энергетики, связи, медицины, других сфер жизнеобеспечения

Бронирование инициирует работодатель, оно имеет срок действия и ограничен квотами.

Отметим, по состоянию на сегодняшний день ст. 23 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определяет исчерпывающий перечень категорий лиц, не подлежащих призыву военную службу во время мобилизации, то есть имеют право отсрочку. Однако ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая определяет основания для увольнения с военной службы, не содержит этих пунктов.

Накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий дополнительные основания для увольнения с военной службы. Речь идет о лицах, которые имели право на отсрочку, но не воспользовались им. Также уволить со службы могут в случае, если суд признал призыв противоправным.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине продолжается мобилизация и вскоре она изменится так, что не будет похожа на ту, которая есть сейчас — об этом рассказал советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Минобороны, Генштаб и ОП разрабатывают реформу перехода на контрактную военную службу с четкими сроками. Предложения еще на этапе обсуждения и не закреплены юридически. Ключевая идея — введение трех типов контрактов с гарантированной демобилизацией и последующей отсрочкой.

