Мобилизация в Украине: помогает ли право на отсрочку уволиться со службы

Мобилизация в Украине продолжается

В законах Украины четко определен список оснований, позволяющий уволиться с военной службы. Например, по возрасту, по состоянию здоровья (согласно заключению ВЛК), при наличии инвалидности, в связи с освобождением из плена и т.п.

Отсрочка от призыва во время мобилизации — это временное освобождение от службы, предоставляемое в случаях, прямо предусмотренных законом. Она не отменяет возможность призыва навсегда, а только откладывает его исполнение.

Отсрочка может предоставляться, если вы:

имеете на иждивении троих и более детей до 18 лет и не имеете задолженности по уплате алиментов

самостоятельно воспитываете несовершеннолетнего ребенка или детей (второй родитель умер, лишен родительских прав, пропал без вести, отбывает наказание и т.д.)

воспитываете ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка, нуждающегося в длительном лечении или паллиативной помощи

имеете на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы

является усыновителем или опекуном ребенка-сироты / ребенка, лишенного родительской опеки

постоянно ухаживаете за супругой/супругом, родителями, родителями супруги/супруга или другими близкими родственниками с инвалидностью I–II группы при отсутствии других трудоспособных держателей

имеете несовершеннолетнего ребенка, а ваш супруг уже проходит военную службу

потеряли близкого родственника (супруг, дети, родители, родные брат/сестра), который погиб или пропал без вести во время защиты Украины с 2014 года

Отсрочка в связи с бронированием по рабочему месту предоставляется:

работникам органов государственной власти и местного самоуправления по определенным категориям и должностям

работникам предприятий, определенных критически важными для обороны, энергетики, связи, медицины, других сфер жизнеобеспечения

Бронирование инициирует работодатель, оно имеет срок действия и ограничен квотами.

Отметим, по состоянию на сегодняшний день ст. 23 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации» определяет исчерпывающий перечень категорий лиц, не подлежащих призыву военную службу во время мобилизации, то есть имеют право отсрочку. Однако ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая определяет основания для увольнения с военной службы, не содержит этих пунктов.

Накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий дополнительные основания для увольнения с военной службы. Речь идет о лицах, которые имели право на отсрочку, но не воспользовались им. Также уволить со службы могут в случае, если суд признал призыв противоправным.

В Украине продолжается мобилизация и вскоре она изменится так, что не будет похожа на ту, которая есть сейчас — об этом рассказал советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

Минобороны, Генштаб и ОП разрабатывают реформу перехода на контрактную военную службу с четкими сроками. Предложения еще на этапе обсуждения и не закреплены юридически. Ключевая идея — введение трех типов контрактов с гарантированной демобилизацией и последующей отсрочкой.

