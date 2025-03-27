Мобилизация в Украине: скольким уклонистам заблокировали счета

Мобилизация в Украине 2025 / © ТСН.ua

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За нарушение правил мобилизации заблокированы счета 26 тысяч украинцев.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на данные Минюста.

Юристы в свою очередь советуют не игнорировать штрафы и платить их.

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Лишение права на управление авто

Что же касается лишения права на вождение, то это возможно только по решению суда. По словам правозащитников, такие дела пока не приобрели массовость.

"Сейчас можем констатировать, что количество таких обращений от РТЦК и СП (о лишении уклоняющих право на вождение авто – Ред.) в суд не превышает 50 дел по всей территории Украины", – рассказывает адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Актум" Елена Хоменко.

Напомним, что суды начали проверять вручение повесток ТЦК по трекеру "Укрпочты"

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