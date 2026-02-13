Мобилизация в Украине: сколько раз можно игнорировать повестку

Каждая новая повестка восстанавливает обязанность человека явиться в ТЦК и СП / © ТСН.ua

Реклама

В Украине военнообязанным гражданам, которые не реагируют на повестки и не появляются в территориальный центр комплектования, грозят штрафы. Это не просто предупреждение — игнорирование повесток приводит к реальным финансовым санкциям.

Вопрос повторного направления повесток и ответственности за их игнорирование регулируется Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Повестки могут присылать повторно, если военнообязанный не выполнил требование явиться в территориальный центр комплектования. А ответственность наступает не за сам факт «отправки повесток раз за разом», а за конкретные зафиксированные нарушения обязанности появиться или уточнить учетные данные.

Реклама

Поэтому фактически повестки будут присылать, пока человек не выполнит свой долг по воинскому учету.

Если призывник не явился в ТЦК после получения повестки, он может быть оштрафован на сумму от 17 до 25 тысяч гривен. Однако это не разовое наказание: каждая новая пропущенная повестка может снова сопровождаться штрафом.

На добровольную уплату штрафа государство предоставляет 15 дней. Если же этот срок не соблюден, нарушителя могут ожидать более серьезные меры, такие как арест банковских счетов.

Административная ответственность предусмотрена за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета (ст. 210 КУоАП) и нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП), поэтому в случае если фиксируют повторное нарушение, то соответственно возможно и повторное привлечение к ответу.

Реклама

Следует отметить, что уплата штрафа не освобождает от обязанностей, предусмотренных ст. 22 ЗУ «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Уплата штрафа является лишь основанием для закрытия исполнительного производства в связи с его исполнением.

Ранее сообщалось, что даже при наличии отсрочки военнообязанные обязаны являться в ТЦК, а уклонение может привести к объявлению в розыск через систему ТЦК.