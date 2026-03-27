Мобилизация в Украине: сколько времени могут держать в ТЦК по закону

В ТЦК человек может находиться необходимое время

В Украине административное задержание граждан за нарушение правил мобилизации согласно законодательству может длиться до трех часов.

Об этом написали на портале «Юристи.UA».

Законодательство Украины четко определяет сроки административного задержания. Согласно ст. 263 Кодекса Украины об административных правонарушениях, продолжительность административного задержания не может превышать трех часов. Только в отдельных случаях, связанных с нарушением пограничного режима или других исключительных условий, задержание может быть продлено до 72 часов.

В контексте ТЦК задержание лица на длительный период (несколько дней) возможно только по решению суда или правоохранительных органов.

«Если гражданин находится на территории ТЦК более 3 часов после составления админпротокола, это незаконное ограничение свободы. Если не выпускают физически, это уже повод для подачи жалобы в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований, Национальную полицию с уведомлением о незаконном лишении свободы/похищения (статья 146 УКУ) и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (статья 426-1 УКУ)», — объяснил юрист Владислав Дерий.

Ранее сообщалось о том, что розыск от ТЦК может утратить силу. Эксперты рассказали, когда ТЦК теряет право штрафовать за нарушение правил учета.