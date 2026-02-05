Мобилизация в Украине: сколько времени занимает получение отсрочки через ЦПАУ

Отсрочка / © ТСН.ua

После обновления мобилизационного законодательства украинцы получили возможность подавать заявления на оформление или продление отсрочки не только непосредственно в ТЦК, но через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Однако многие военнообязанные сталкиваются с проблемой: документы представлены, а в приложении «Резерв+» актуальный статус не отражается.

Об этом рассказали правозащитники на портале «Юристи.UA».

К специалистам обратился военнообязанный, подавший документы на продление отсрочки через ЦНАП. Мужчину обеспокоило то, что в отличие от предыдущих раз, информация о продлении срока не подтянулась в приложение «Резерв+».

Адвокат Юрий Айвазян успокоил: отсутствие данных в телефоне еще не свидетельствует о том, что вам отказали.

Это однозначно не может быть отказ в предоставлении отсрочки, поскольку отказать в предоставлении отсрочки может только комиссия при ТЦК. Скорее всего, или произошел сбой в «Резерв+», или же система не смогла продлить Вам отсрочку автоматически», — объяснил юрист.

Эксперт подчеркнул, что ЦПАУ выполняет только функцию передачи данных, а окончательное решение исключительно по комиссии при территориальном центре комплектования.

Сколько времени занимает процедура

Часто причиной паники есть незнание регламентированных сроков обработки запросов. Юрист Владислав Дерий отметил, что мгновенного обновления статуса ожидать не стоит. Процесс цифровизации услуги и верификации данных занимает некоторое время.

«Если Вы подали документы через ЦПАУ, то Вам нужно ждать от 7 до 15 дней, пока информация об отсрочке не появится в „Резерв+“, — подчеркнул правовед.

Юристы также предостерегают от хаотических действий в приложении. Если вы уже подали документы через ЦПАУ, пытаться дублировать запрос через «Резерв+» или подавать повторные заявки нет смысла.

Владислав Дерий добавил, что достаточно одной успешной подачи документов. Система требует времени на проработку, и многократные попытки не ускорят процесс, а только могут создать дополнительную нагрузку или путаницу в реестрах. Если же после истечения 15-дневного срока данные не обновились, тогда следует обращаться за разъяснениями непосредственно в ответственные органы.

Напомним, в Украине фиксируют случаи, когда во время визитов в ТЦК и СП граждан требуют сдать или изымают мобильные телефоны. Юристы отмечают, что такие действия не предусмотрены законом и нарушают конституционные права.

Военная юристка Диана Тернова объясняла, что работники ТЦК и полицейские не имеют права изымать гаджеты или запрещать ими пользоваться, это ограничивает право на защиту и доступ к адвокату. Также ТЦК не являются режимными объектами, где действует полное запрещение средств связи.

В случае задержания полиция обязана сообщить родственникам и предоставить возможность связаться с адвокатом. Попытки отобрать телефон или ограничить связь юристы советуют обжаловать как превышение полномочий.