Мобилизация в Украине: Сырский прокомментировал заявления о кризисе на фронте и назвал ключевые проблемы

Сырский прокомментировал мобилизацию и опроверг заявления о кризисе на фронте / © Александр Сырский

Реклама

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский прокомментировал распространенные утверждения о якобы кризисе на фронте из-за недоукомплектованности подразделений. По его словам, вопрос мобилизации чрезвычайно чувствителен для любой армии и не может сводиться только к сухим статистическим показателям.

Об этом Сырский рассказал в интервью LB.ua.

«Все, что касается комплектования, мобилизации, очень чувствительная проблема для любых Вооруженных сил. Это тема, в которой нельзя оперировать просто цифрами», — сказал он.

Реклама

Сырский подчеркнул, что информация о ходе мобилизации оказывает непосредственное влияние не только на боеспособность украинских войск, но и активно отслеживается противником. Россия, по его словам, системно использует тему комплектования подразделений в своей информационной войне, пытаясь преувеличивать проблемы и формировать негативные нарративы, иногда это дает врагу определенный эффект.

В то же время главнокомандующий подчеркнул, что нынешняя ситуация с мобилизацией значительно лучше, чем несколько месяцев назад. По сравнению с показателями семимесячной давности Силы обороны смогли существенно улучшить результаты в этом направлении.

«Что я могу сказать: у нас гораздо лучшие показатели в этом вопросе, чем, скажем, семь месяцев назад», — сказал он.

Сырский связывает положительные изменения с усовершенствованием работы территориальных центров комплектования, более ответственным подходом командиров и общим улучшением взаимодействия всех составляющих сил обороны. Отдельно он обратил внимание на важность подготовки мобилизованных и качества работы с личным составом.

Реклама

По словам главнокомандующего, самые большие проблемы возникают там, где отсутствует должное человеческое отношение к проходящим мобилизацию. Именно этот фактор, а не только количество личного состава, часто становится ключевым для эффективности процесса и общего состояния подразделений.

Напомним, в Украине в 2026 г. произойдут изменения в мобилизации. ТСН.ua вместе с адвокатом Романом Уховым объясняет, каких изменений действительно следует ожидать в этом году.

Он, в частности, подчеркнул, что работники ТЦК не имеют права задерживать граждан . По процедуре они могут только составить протокол, вручить повестку или, в случае мобилизационного распоряжения, направить лицо в пункты сбора.

Ранее уже говорилось, что с 1 января 2026 повестки в Украине будут вручать по-новому.