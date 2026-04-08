Мобилизация в Украине: в ОП откровенно ответили, будут ли снижать возрастной порог для призыва

В Офисе президента прокомментировали потенциальное снижение мобилизационного возраста в Украине: устанавливать его ниже 25 лет пока не планируют.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью «РБК-Украина».

По его словам, ситуация с мобилизацией существенно улучшилась.

«Я постараюсь отвечать настолько откровенно, насколько можно, по поводу такого чувствительного вопроса. У нас уже в течение 10 месяцев значительно лучше ситуация с мобилизацией и позитивная динамика, которая позволяет Силам обороны чувствовать себя лучше, чем в прошлом году», — говорит он.

Палиса отметил, что улучшился как рекрутинг, так и сам процесс мобилизации, а также удалось устранить ряд операционных недостатков. Впрочем, несмотря на достигнутый прогресс, впереди остается значительный объем работы.

Отдельно он подчеркнул, что вопросы снижения возрастного порога мобилизации до уровня ниже 25 лет, а также изменения правил выезда за границу для мужчин в возрасте 18-23 лет пока не находятся на рассмотрении.

Мобилизация в Украине — последние новости

В Украине готовится масштабная реформа мобилизации, которая находится на финальной стадии и вскоре будет представлена. Глава фракции «Слуга народа», член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия заявил, что около 2 миллионов человек планируют снять с розыска ТЦК, но для них предусматривают дальнейшую процедуру и новые правила. В то же время, реформа будет включать как ослабление, так и более жесткие ограничения для уклончан. Концепцию разрабатывают под руководством Михаил Федоров, и она будет нуждаться в изменениях в законодательстве.

Пока в ВР не получали никаких официальных инициатив по изменениям мобилизации, а вся информация от Минобороны находится в закрытом режиме. В то же время ходят слухи о возможном усилении контроля, в частности через цифровизацию, проверки бронирования и электронные повестки. По словам военной омбудсманки Ольги Решитиловой, для тех, кто годами уклоняется, могут ввести «непопулярные» меры и детали не разглашаются.