Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, действительно ли будут призывать женщин

Мобилизация женщин

В последние дни улицы украинских городов заполонили рекламные щиты с лозунгом «Защита Украины — это женское дело». Эта информационная кампания мгновенно спровоцировала масштабный резонанс и волну негодования в социальных сетях. Пользователи стали предполагать вероятное начало принудительной мобилизации женщин.

Об этом стало известно из сообщений пользователей в социальных сетях.

Что сказали в Сухопутных войсках

Глава Управления коммуникаций Сухопутных войск Андрей Подик в эксклюзивном комментарии для «Труха.Україна» расставил точки над «і».

По его словам, негативная трактовка этой кампании не имеет под собой никаких реальных оснований, а ни о какой принудительной мобилизации женщин речь не идет.

«Плакаты в разных городах Украины — это рекрутингово-информационная кампания беспилотной составляющей сил обороны. Присоединиться к армии — добровольное желание женщин», — подчеркнул Подик.

На сайте Дмитриевской территориальной громады Киевской области, где также размещена эта информационная кампания, отмечается, что женщины руководят дронами, анализируют разведданные и выполняют боевые задания наравне с каждым защитником.

«Именно о них наша кампания. Мы покажем реальных военнослужащих в технологических подразделениях. Они каждый день делают то, что еще недавно считалось „не для женщин“», — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине законодательством определены четкие сроки административного задержания граждан, в том числе и в случаях нарушения правил мобилизации.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, продолжительность такого задержания не может превышать трех часов. Только в исключительных случаях, предусмотренных законом, этот срок может быть продлен до 72 часов.

В то же время содержание лица в территориальных центрах комплектования сверх установленного срока возможно только по решению суда или правоохранительных органов, в противном случае это может расцениваться как незаконное ограничение свободы.

Также, в Украине идет военное положение и общая мобилизация, в рамках которой на военную службу могут призывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных по состоянию здоровья и без оснований для отсрочки или бронирования.

Мобилизация продлена на 90 дней — с 3 февраля по 4 мая 2026 года, и она может быть продлена в дальнейшем соответствующим решением парламента.

В то же время государство постепенно переходит к более цифровому формату учета военнообязанных, в частности, внедряет электронные повестки, автоматическую синхронизацию данных между реестрами и усиленный контроль за отсрочками и бронированием.

В частности, процедуру оформления отсрочки упростили, однако проверки оснований ужесточились, а предприятия, бронирующие работников, подлежат более тщательному контролю.