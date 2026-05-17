Мобилизация в Украине: военный честно рассказал о проблемах и ошеломил историей о СЗЧ
Военный рассказал о сложной ситуации с мобилизацией и проблемами дисциплины в боевых подразделениях.
В украинской армии фиксируются серьезные проблемы с дисциплиной и мобилизационными процессами.
Об этом в интервью «24 Каналу» рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов (позывной «Перун»).
Ситуация на фронте и укомплектование подразделений
По его словам, боевые части регулярно доукомплектовываются новым личным составом, в частности, за счет подготовленных военных из полигонов.
«Нам точно известно, что на полигонах находится большое количество подготовленного личного состава, вводимого в бой по мере того, как подразделения несут потери. То есть личный состав, который находится на полигонах, избыточный, и их комплектация постоянно восстанавливается», — отметил он.
СЗЧ как вид спорта: случай с бойцом, 16 раз покидающим службу
В то же время военный подчеркнул, что одна из ключевых проблем армии — случаи самопроизвольного покидания части (СЗЧ), которые приобрели системный характер.
«Сейчас у нас СЗЧ стал как вид спорта. Есть уже представители, которые идут в СЗЧ более 10 раз», — сказал командир.
Он привел конкретный пример военнослужащего, по его словам, установившего своеобразный «рекорд» из самовольных оставлений части.
«Я недавно общался с парнем, который был 16 раз в СЗЧ. Он прямо говорит: „Я не хочу воевать. Я буду идти, а потом возвращаться через БРС и снова идти“. Как только меня ставят в штат и определяют боевую задачу — я иду в СЗЧ», — сказал он военнослужащим.
Также командир прокомментировал тактику российских войск, отметив, что она не изменилась и базируется на действиях малых пехотных групп и инфильтрации.
По его словам, противник активно использует подразделения 5-й армии, 35-й и 36-й армий, а также 127-й мотострелковой дивизии, имеющей опыт боевых действий в Чечне и Мариуполе.
Военный добавил, что в настоящее время противник пытается накапливать живую силу и продолжает наступательные действия на отдельных направлениях, в частности, в Запорожье и Донбассе.
Отдельно он обратил внимание на проблему нехватки ротаций в подразделениях и необходимость изменений в системе управления войсками.
«Есть ряд проблем, которые нужно улучшать в армии. И очень важно, чтобы эти изменения базировались на реальном опыте военных», — подытожил он.
Между тем , в Раде готовят важные изменения для военных. Новые законопроекты предусматривают обязательную ротацию после 90 дней на фронте и право на демобилизацию при определенных условиях.