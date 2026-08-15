Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призову на военную службу во время мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте 25-60 лет, за исключением тех, кто имеет надлежаще оформленную отсрочку или бронирование.

В то же время отсрочка и бронирование — это не одно и то же. Они имеют разные основания, порядок оформления и сроки действия. ТСН.ua рассказывает, чем отличаются отсрочка и бронирование, кто имеет право на отсрочку от мобилизации, как ее оформить и кому доступно автоматическое продление.

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Что такое отсрочка от мобилизации

Отсрочка — законное право военнообязанного временно не быть призванным на военную службу во время мобилизации. Она предоставляется по личным обстоятельствам или статусу человека.

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Исчерпывающий перечень оснований для отсрочки определен статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Среди них — семейные обстоятельства, состояние здоровья, учеба и другие предусмотренные законом социальные факторы.

Важно, что отсрочка есть личное право военнообязанного. Именно он должен инициировать его оформление.

Как оформить отсрочку от мобилизации

Самый простой способ оформить отсрочку — воспользоваться приложением «Резерв+», если соответствующая категория доступна онлайн.

Если оформить отсрочку через приложение невозможно, заявление можно подать через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

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С 2025 г. в Украине действует новая система оформления и продления отсрочек. Она предусматривает автоматическое продление большинства отсрочек, приоритет цифрового оформления через «Резерв+» и предоставление документов через ЦНАП.

ТЦК и СП больше не принимают от граждан заявления на отсрочку. ЦНАП в этом случае выступает фронт-офисом: администратор принимает и сканирует документы и передает их в соответствующий ТЦК и СП, принимающий решение.

После этого информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе.

Основным подтверждением отсрочки является электронный военно-учетный документ в «Резерв+». Бумажную копию можно распечатать через приложение или портал «Действие», а также получить распечатку по ТЦК и СП или ЦНАП в случае документа с отметкой об отсрочке.

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На какой срок предоставляется отсрочка

Отсрочка действует в течение периода, когда существует обстоятельство, являющееся основанием для его предоставления.

Большинство отсрочек продолжается автоматически. Система проверяет информацию через государственные реестры, после чего обновленный статус появляется в электронном военно-учетном документе.

Автоматическое продолжение распространяется как на отсрочки, оформленные через «Резерв+», так и на те, которые были оформлены через ЦНАП.

Если отсрочка должна была продолжиться автоматически, но этого не произошло, это может означать, что в государственных реестрах отсутствуют или устаревшие данные. В таком случае необходимо обновить информацию или обратиться в ЦНАП с необходимыми документами.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Право на отсрочку имеют разные категории военнообязанных. Среди них — люди с инвалидностью, студенты и преподаватели, многодетные родители, лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью или тяжелобольными, а также другие категории, определенные законодательством.

Отсрочка для людей с инвалидностью

Лица с инвалидностью имеют право на отсрочку от мобилизации. Закон не разграничивает это право в зависимости от группы инвалидности: статус лица с инвалидностью является основанием для отсрочки.

Также отсрочку могут получить временно непригодные к военной службе по заключению ВЛК сроком от шести до 12 месяцев.

Отдельные основания предусмотрены для людей, имеющих близких родственников или детей с инвалидностью.

Право на отсрочку имеют, в частности:

родители, опекуны, попечители, приемные родители и родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью III группы, если инвалидность связана с онкологическим заболеванием, отсутствием конечности, кисти руки или стопы, одного из парных органов, а также в случаях онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

те, кто имеет одного из своих родителей или одного из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и обязанных их содержать;

члены семьи второй степени родства человека с инвалидностью I или II группы, которые постоянно за ней ухаживают, если нет членов семьи первой степени родства.

Родители, опекуны и другие определенные законом лица также могут получить отсрочку, если воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности.

Речь идет, в частности, о детях с тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, ДЦП, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями. нуждающихся в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Для оформления отсрочки по инвалидности можно воспользоваться «Резерв+» или обратиться в ЦНАП.

Подтвердить статус можно, в частности, справкой к акту МСЭК, выдержкой из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования, соответствующим удостоверением, пенсионным удостоверением или удостоверением о назначении социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности, а также справкой для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию.

Отсрочка для человека с инвалидностью действует в течение срока действия соответствующего статуса и продлевается автоматически, если основание сохраняется.

Отсрочка для студентов

Право на отсрочку имеют соискатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, а также интерны и докторанты.

Отсрочка для них предоставляется на весь семестр, но не больше чем на шесть месяцев. Семестровые периоды — сентябрь-февраль и март-август.

Информация об обучении студентов содержится в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО). Пока в реестре указано, что человек получает образование, он имеет право на отсрочку.

Студенты могут оформить ее в «Резерв+». Благодаря обмену данными между ЕДЕБО и реестрами Минобороны продление отсрочки происходит онлайн.

То есть, студентам не нужно каждые три месяца подтверждать свой статус в ТЦК и СП.

Для тех, кто не пользуется «Резерв+», предусмотрена другая процедура: раз в полгода в учебном заведении можно получить выписку из ЕГЕБО и обратиться в ТЦК и СП для продления отсрочки.

При этом каникулы и завершение учебного года сами по себе не являются основанием потери права на отсрочку.

Отсрочка для преподавателей

Отсрочка предусмотрена для научно-педагогических работников, имеющих научную степень, а также педагогических работников соответствующих учебных заведений.

Для преподавателей важным условием является трудоустройство на ставку не ниже 0,75. Это подтверждается учебными планами на учебный год, который длится с 1 сентября по 31 августа, включая каникулы и отпуск, если иное не предусмотрено положениями об организации учебного процесса соответствующего учреждения.

Для научно педагогических и педагогических работников отсрочка предоставляется до завершения учебного года. Если работник работает на постоянной основе, его продолжительность составляет 12 месяцев в году.

Отсрочка для многодетных родителей

Родители, имеющие троих или более детей младше 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Оформить ее можно через «Резерв+» или ЦНАП.

Отсрочка для многодетных родителей доступна независимо от семейного положения. Учитываются дети, рожденные в Украине, независимо от того, родились они в одном или разных браках или вне брака.

Одним из условий является отсутствие задолженности по уплате алиментов более трех месяцев.

Для онлайн-оформления необходимо, чтобы данные о человеке — ФИО, дате рождения и РНОКПП — были корректно внесены в государственные реестры.

Если в реестрах есть ошибки или задолженность по алиментам превышает три месяца, сначала нужно обновить информацию и погасить долг, после чего повторно подать запрос.

Для оформления через ЦНАП необходимы паспорт, военно-учетный документ, свидетельства о рождении детей, у которых мужчина указан отцом, а также свидетельство о браке или решение суда о его расторжении. Также требуются сведения из реестра должников, подтверждающие отсутствие задолженности по алиментам более трех месяцев.

Если дети не являются родными для военнообязанного, дополнительно требуются документы, подтверждающие факт пребывания детей на его содержании.

При наличии надлежаще оформленной отсрочки многодетный отец не могут мобилизовать. В то же время, если военнообязанный не подал заявление на отсрочку и документы, подтверждающие его право, с юридической точки зрения его могут мобилизовать.

Если многодетный отец был доставлен в ТЦК и СП, он должен сразу заявить о своем праве на отсрочку и предоставить подтверждающие документы.

Отсрочка для тех, кто осуществляет уход

Право на отсрочку имеют люди, осуществляющие уход за тяжелобольным членом семьи, а также те, кто постоянно ухаживает за родственником второй или третьей степени родства с инвалидностью. Отсрочка также предусмотрена для опекунов человека, признанного недееспособным.

Автоматическое продление отсрочки по уходу возможно, если основание остается действующим и подтверждается государственными реестрами.

Если система определила другого смотрителя, автоматическое продолжение может не произойти. В таком случае для подтверждения права на отсрочку следует подать документы через ЦНАП.

Для автоматического продления важно, чтобы в системе был указан РНОКПП человека, за которым осуществляется уход, а информация о его инвалидности была актуальна в Пенсионном фонде Украины или ЕИССС.

Отсрочка для тех, кто самостоятельно воспитывает ребенка

Право на отсрочку имеют родители, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет.

Эта категория также относится к тем, кому предусмотрено автоматическое продление отсрочки при условии, что основания подтверждаются в государственных реестрах.

У кого еще отсрочка продолжается автоматически

Автоматически продолжаться могут также отсрочки для:

людей, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

родственников Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

людей, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военных, освобожденных из плена;

женщин и мужчин военнослужащих, имеющих ребенка;

людей, имеющих супругу или мужа с инвалидностью III группы в определенных законом случаях;

людей, имеющих родственников или родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы;

после годового контракта в возрасте 18–25 лет.

В общей сложности автоматическое подтверждение через государственные реестры действует для 22 категорий отсрочок.

Кто может оформить отсрочку онлайн в «Резерв+»

В настоящее время через «Резерв+» можно оформить 11 типов отсрочок. Среди них:

люди с инвалидностью;

временно непригодны к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

люди, имеющие жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

люди, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;

родители троих и более детей;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники высшего и профессионального образования.

Что такое бронирование военнообязанных

Бронирование — это специальный механизм отсрочки, связанный не с личными семейными или другими жизненными обстоятельствами человека, а с его профессиональной значимостью для государства.

Бронирование военнообязанных регулируется статьей 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и постановлением Кабинета Министров Украины №76.

Кого могут забронировать

Бронированию подлежат работники предприятий, учреждений и организаций, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований или функционирования экономики.

В отличие от отсрочки, человек не может самостоятельно инициировать собственное бронирование.

Кто оформляет бронирование

Бронирование осуществляет работодатель. Руководитель критически важного предприятия, учреждения или организации или уполномоченное им лицо представляет соответствующую информацию средствами Портала «Действие».

То есть работник не может самостоятельно подать запрос на собственное бронирование.

На какой срок предоставляется бронирование при мобилизации

Для работников критически важных предприятий бронирование может действовать до 12 месяцев. По истечении этого срока процедуру необходимо проходить повторно.

Чем отличается бронирование от отсрочки

Главная разница между этими механизмами заключается в основании для освобождения от призыва и инициирующего процедуру.

Отсрочка является личным правом военнообязанного. Она связана с его личными обстоятельствами — состоянием здоровья, учебой, семейным статусом, уходом за близкими и другими предусмотренными законом основаниями. Оформление отсрочки должен инициировать гражданин.

Бронирование связано с работой человека на критически важном предприятии, учреждении или организации. Его инициирует работодатель, а бронирование привязано к конкретному месту работы.

Таким образом, отсрочка и бронирование являются разными механизмами внутри системы мобилизационной подготовки: отсрочка учитывает личные обстоятельства военнообязанного, а бронирование — необходимость сохранения работников для функционирования критически важных предприятий, учреждений и организаций.

Могут ли забронированных или имеющих отсрочку направить на ВЛК

Военнообязанных с действующей отсрочкой от призыва или бронированием не направляют на прохождение медицинского осмотра ВЛК.

Это предусмотрено Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, регулируемого постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года.

В то же время есть исключения. Военнообязанные с действующей отсрочкой или бронированием могут проходить медицинское освидетельствование, если:

принимаются на военную службу по контракту;

были признаны ограниченно пригодными и не прошли повторное медицинское освидетельствование, кроме лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке;

самостоятельно изъявили желание пройти медицинское освидетельствование.

Следовательно, отсрочка и бронирование имеют разную юридическую природу, однако оба механизма дают военнообязанному временную защиту от призыва во время мобилизации. Для отсрочки важно иметь законное основание и должным образом его оформить, тогда как бронирование зависит от работодателя и статуса предприятия, учреждения или организации.

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