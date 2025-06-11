Мобилизация в Украине: юрист объяснила, что делать лицу с инвалидностью, если ему вручили повестку

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Повестки могут поступать даже людям с инвалидностью — и это не нарушение закона.

Об этом рассказала адвокат акционерного общества Evrikalaw Мирослава Мостова в комментарии OBOZ.UA.

Она пояснила, что лица с инвалидностью не подлежат всеобщей мобилизации, однако могут получить повестку от ТЦК.

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«Это не незаконно. Сотрудники ТЦК имеют право выдавать повестки и направлять на военно-врачебную комиссию кого угодно», — подчеркнула юрист.

Мобилизация лиц с инвалидностью возможна только в трех случаях:

по добровольному согласию;

если у человека нет официальной отсрочки;

если экспертная комиссия подтвердила диагноз.

Адвокат подчеркнула, что в случае получения повестки, человек с инвалидностью обязан явиться в ТЦК и предоставить документы, подтверждающие его статус. Это поможет избежать штрафа или других юридических последствий.

«Если у человека есть действительная отсрочка, он должен это документально подтвердить», — добавила Мостова.

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Напомним, командование Сухопутных войск ВСУ поддержало утверждение перечня критически важных религиозных организаций, что позволяет бронировать подлежащих мобилизации священнослужителей.

В Вооруженных силах подчеркнули, что такая процедура должна осуществляться исключительно с соблюдением всех законодательных норм.

В частности, бронирование возможно только при условии, что духовное лицо:

официально трудоустроена в религиозной организации;

состоит на военном учете в ТЦК и СП;

имеет подтверждение статуса священнослужителя согласно внутренним документам своей конфессии.

В Командовании подчеркнули, что такой подход делает невозможным манипуляции и будет способствовать обеспечению справедливого процесса бронирования.

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Также на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады направлен законопроект №13335, который позволит бронировать мужчин, даже если они не имеют военно-учетного документа, не состоят на учете в ТЦК, не уточнили персональные данные или находятся в розыске территориальными центрами комплектования.

Инициаторами законодательной инициативы выступили группа народных депутатов, в частности, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, председатель Комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич, член этого же комитета Федор Вениславский и другие парламентарии.

Законопроект предусматривает расширение оснований для бронирования работников, в частности, на критически важных предприятиях, независимо от их текущего статуса в учетной системе ТЦК.