Мобилизация в Украине: за какие долги могут отменить отсрочку

Во время действия военного положения женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, не подлежат призыву. Однако это право напрямую зависит от финансовой дисциплины родителей.

Об этом сообщила пресс-служба Днепровского межрегионального управления Министерства юстиции.

Согласно законодательству, в частности, статья 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», ключевым фактором является не только наличие детей, а факт их содержания.

В ведомстве отметили: право на отсрочку сохраняется только при отсутствии долгов по уплате алиментов. Критическим пределом является сумма задолженности, превышающая сумму платежей за три месяца.

Если в Едином реестре должников зафиксирован такой долг, то основания для отсрочки автоматически отменяются, и гражданин может быть мобилизован на общих основаниях. Возобновление права на отсрочку возможно только после полного погашения задолженности.

Какие документы нужны для ТЦК

Для оформления отсрочки военнообязанный должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с заявлением и предоставить пакет документов.

В список входят:

свидетельства о рождении троих и более детей;

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей (при наличии);

свидетельство о браке;

справка из Единого реестра должников об отсутствии задолженности по уплате алиментов.

Как не потерять право на отсрочку

Юристы Минюста советуют родителям внимательно следить за своими финансовыми обязательствами. Даже краткосрочная задержка выплат может привести к превышению трехмесячного лимита долга.

Чтобы избежать риска мобилизации, рекомендовано:

Своевременно оплачивать алименты. Предоставлять государственному исполнителю квитанции об оплате. Регулярно проверять информацию о себе в Едином реестре должников.

Напомним, в Украине расширили список категорий людей, которым автоматически продлевают отсрочку от мобилизации. Теперь большинству украинцев не нужно лично обращаться в территориальные центры комплектования (ТЦК).