«Мобилизация всех»: Резников призвал отправить женщин в армию

Резников выступил за обязательную мобилизацию женщин в Украине / © Getty Images

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Экс-министр обороны Алексей Резников, отправленный в отставку после коррупционного скандала, призвал провести обязательную мобилизацию женщин.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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Резникова спросили, какими могут быть кардинальные изменения в мобилизации по состоянию на данный момент и каков возможный «новый общественный договор».

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«Есть ответ на этот вопрос у меня. Она не по течению. И половина наших зрителей захестят меня дизлайками. Но если мы хотим действительно решить эту задачу, нам следует посмотреть на успешный опыт стран, в которых он есть. Ближе всего к нам на сегодняшний день по степени угроз — это Государство Израиль… Там женщины служат в армии все так же, как и мужчины», — говорит Резников.

По его мнению, женщины не обязательно должны «штурмовать посадки». Но экс-министр считает, что женщины могут быть, например, операторами дронов. Резникова рассказал, как во время работы в должности министра уехал в учебный центр «Десна».

«В „Десне“ инструкторы на роботизированных системах, где учат танкистов и артиллеристов, были женщины», — вспомнил он.

Поэтому Резников призвал Верховную Раду внести изменение в законодательство, что военная общая обязанность защищать страну принадлежит всем гражданам Украины.

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«Гендерное равенство означает, что женщины тоже должны служить в армии. Обязательная мобилизация всех. И тогда мы сразу увеличим мобилизационный ресурс вдвое. Тогда можно четко понимать, что есть военные должности и специальности, которые абсолютно легко могут постичь женщины, и им не нужно идти на поле боя. Они закрывают много позиций в тылу, по обеспечению, и тогда мужчин можно передвигать с тыловых позиций поближе к фронту… И здесь вопрос, готово ли общество сказать, что мы, как Израиль, можем выжить только, если все будут считать, что нужно защищать Украину», — сказал Алексей Резников.

Он также напомнил, что именно при его каденции утвердили стандарт женской военной формы и бронежилетов.

Отметим, что Алексею Резникову в июне этого года исполнилось 60 лет — предел возраст, после достижения которого мужчины не подлежат мобилизации.

Напомним, в январе 2023 года СМИ обвинили Министерство обороны под руководством Резникова в покупке продуктов питания для военных ОК «Север» по завышенным ценам. Издание утверждало, что куриные яйца якобы должны покупать по 17 грн за штуку. Впоследствии Государственная аудиторская служба официально подтвердила, что у Минобороны закупали куриные яйца по 17 грн за штуку.

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5 сентября 2023 года Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова с должности главы Министерства обороны Украины. После отставки Резников стал новым директором программ безопасности и обороны (Ukrainian Institute for the Future) в Институте будущего.

Чем запомнился экс-министр обороны — читайте в материале.

Ранее в СНБО поставили точку возможной мобилизации женщин и многодетных родителей.

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