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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Мобилизация женщин и новые возрастные рамки: в Раде сделали четкое заявление и намекнули на сенсационные изменения в перспективе

В Верховной Раде опровергли слухи о снижении призывного возраста ниже 25 лет и мобилизации женщин, однако намекнули на возможное уменьшение верхней планки для военнообязанных в будущем.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Мобилизация женщин

Мобилизация женщин / © ТСН.ua

В Верховной Раде пока нет никаких законодательных инициатив по снижению призывного порога ниже 25 лет или привлечению женщин в ряды ВСУ.

Об этом в интервью «Новости.LIVE» сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Федор Вениславский.

«Ни снижение возраста ниже 25 лет, ни мобилизации женщин не планируют», — подчеркнул нардеп.

По словам Вениславского, в Министерстве обороны и командовании ВСУ также нет никаких планов или идей по мобилизации женщин.

Парламентарий подчеркнул, что в ближайшее время изменений по нижнему пределу призывного возраста ожидать также не стоит.

В то же время, в перспективе народные избранники могут вернуться к обсуждению другой нормы — уменьшению предельного возраста пребывания на военной службе. Речь идет о потенциальном снижении верхнего предела мобилизационного возраста с 60 до 55 или 50 лет.

Впрочем, как отметил Федор Вениславский, пока никаких официальных решений или законопроектов по этому вопросу нет.

Ранее мы писали о том, что в Раде хотят взяться за тех, кто разыскивается ТЦК и не стоит на учете. В Комитете ВР по вопросам нацбезопасности рекомендуют правительству поставить на «радар» миллионы мужчин, вообще не вставших на военный учет, а также усилить ответственность за самовольное оставление части.

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