ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
520
Время на прочтение
1 мин

Мобилизация женщин: кто попадет на фронт в ноябре

Обязательному призыву подлежат мужчины с 25 до 60 лет. В то же время, женщины могут проходить военную службу добровольно — по контракту.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Мобилизация женщин в Украине остается добровольной

Мобилизация женщин в Украине остается добровольной / © Associated Press

До конца 2025 года не ожидается каких-либо изменений в призыве украинок. Женщины могут присоединиться к армии только добровольно, подписав контракт с ВСУ. Для этого нужно пройти военно-врачебную комиссию, избрать бригаду и попасть на собеседование.

Об этом УНИАН сообщил адвокат.

Адвокат объяснил: чтобы женщину-добровольца взяли на фронт, желательно окончить курсы военной подготовки и первой медицинской помощи. В то же время в подписании контракта ей могут отказать при наличии 3 детей, одного ребенка с инвалидностью, проблем со здоровьем и других обстоятельств.

Однако некоторые категории украинок обязаны становиться на военный учет. Это касается представительниц медицинских специальностей. Мобилизация женщин-медиков все равно не производится, а учет нужен для составления резерва.

Напомним, для введения обязательной мобилизации женщин должны быть внесены изменения в действующее законодательство. В первую очередь, к п. 12 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающей добровольность прохождения военной службы женщинами.

Пока в Верховной Раде не зарегистрированы подобные законопроекты.

Дата публикации
Количество просмотров
520
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie