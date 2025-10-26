- Дата публикации
Мобилизация женщин: кто попадет на фронт в ноябре
Обязательному призыву подлежат мужчины с 25 до 60 лет. В то же время, женщины могут проходить военную службу добровольно — по контракту.
До конца 2025 года не ожидается каких-либо изменений в призыве украинок. Женщины могут присоединиться к армии только добровольно, подписав контракт с ВСУ. Для этого нужно пройти военно-врачебную комиссию, избрать бригаду и попасть на собеседование.
Об этом УНИАН сообщил адвокат.
Адвокат объяснил: чтобы женщину-добровольца взяли на фронт, желательно окончить курсы военной подготовки и первой медицинской помощи. В то же время в подписании контракта ей могут отказать при наличии 3 детей, одного ребенка с инвалидностью, проблем со здоровьем и других обстоятельств.
Однако некоторые категории украинок обязаны становиться на военный учет. Это касается представительниц медицинских специальностей. Мобилизация женщин-медиков все равно не производится, а учет нужен для составления резерва.
Напомним, для введения обязательной мобилизации женщин должны быть внесены изменения в действующее законодательство. В первую очередь, к п. 12 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающей добровольность прохождения военной службы женщинами.
Пока в Верховной Раде не зарегистрированы подобные законопроекты.