Мобилизация женщин: могут ли ее внедрить в Украине

Мобилизация женщин в Украине / © ТСН.ua

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После появления электронных петиций с предложениями изменить правила воинского долга для женщин в Украине возникли дискуссии о возможном внедрении их мобилизации. Однако пока подобных планов нет.

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины заявили, что мобилизацию женщин вводить не собираются. Об этом сообщил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

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«Никакой женской мобилизации не планируется, так же не планируется никаких изменений в отношении родителей троих детей», — сказал он.

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Почему заговорили о мобилизации женщин

Ранее на сайте Кабинета Министров Украины появилось несколько электронных петиций, авторы которых предложили пересмотреть действующий подход к воинской обязанности женщин.

В одной из петиций говорится о возможности распространить воинскую обязанность на трудоспособных женщин, не имеющих детей. Другая инициатива предусматривает равные базовые правила мобилизации для мужчин и женщин.

Еще одна петиция предлагает сделать военный учет обязательным для женщин соответствующего возраста, ввести для них военную подготовку и предусмотреть возможность призыва во время мобилизации на тех же началах, что и для мужчин.

Изменяют ли петиции правила мобилизации

Важно, что появление таких петиций не означает принятия новых правил. Речь идет об отдельных предложениях авторов электронных петиций, а не об уже принятых решениях или изменениях в законодательстве.

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Регистрация петиции сама по себе не изменяет действующие нормы по военному учету или мобилизации.

Таким образом, пока оснований говорить о введении мобилизации женщин в Украине нет. В ЦПИ СНБО прямо заявили, что подобных планов не предусматривается.

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