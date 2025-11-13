- Дата публикации
Мобилизация женщин станет сигналом "полной п**ды" для страны - Жорин
Когда в Украине объявят призыв для женщин, тогда надо ждать самого плохого, убежден подполковник Максим Жорин.
Заместитель командира Третьего отдельного штурмового корпуса, подполковник Максим Жорин, жестко высказался по поводу темы обязательной мобилизации женщин, заявив, что ее объявление будет свидетельствовать о критическом состоянии в стране.
В своем посту в Telegram Жорин подчеркнул, что какие-либо серьезные разговоры о мобилизации женщин должны происходить только после исчерпания всех других инструментов привлечения мужской части населения.
«В тот момент, когда мы объявим мобилизацию женщин, будет понятно, что стране уже полная п***да», — написал он.
Подполковник отметил, что заявления по этой теме часто раздаются от людей, которые сами не служат в армии.
«Время от времени у нас любят делать разные заявления на эту тему. Обычно те, кто сам почему-то не в армии», — сказал он.
Жорин подчеркнул, что вопрос мобилизации женщин должен идти «после снижения мобилизационного возраста, после использования всех других возможных инструментов» для привлечения мужчин в армию.
В то же время, военный признал, что ситуация на фронте остается очень сложной, и создание здоровой мотивации и условий для женщин, желающих присоединиться к армии, вполне правильно.
«Однако потребности объявлять обязательную мобилизацию женщин я точно сейчас не вижу, это совершенно неадекватно. Надеюсь, и не увижу никогда», — подытожил заместитель командира 3-го ОШБр.
Мобилизация женщин — что известно
Напомним, для введения обязательной мобилизации женщин должны быть внесены изменения в действующее законодательство. В первую очередь, к п. 12 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающей добровольность прохождения военной службы женщинами.
Пока что в Верховной Раде не зарегистрированы подобные законопроекты.