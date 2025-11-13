Мобилизация женщин станет сигналом "полной п**ды" для страны - Жорин

Мобилизация женщин

Заместитель командира Третьего отдельного штурмового корпуса, подполковник Максим Жорин, жестко высказался по поводу темы обязательной мобилизации женщин, заявив, что ее объявление будет свидетельствовать о критическом состоянии в стране.

В своем посту в Telegram Жорин подчеркнул, что какие-либо серьезные разговоры о мобилизации женщин должны происходить только после исчерпания всех других инструментов привлечения мужской части населения.

«В тот момент, когда мы объявим мобилизацию женщин, будет понятно, что стране уже полная п***да», — написал он.

Подполковник отметил, что заявления по этой теме часто раздаются от людей, которые сами не служат в армии.

«Время от времени у нас любят делать разные заявления на эту тему. Обычно те, кто сам почему-то не в армии», — сказал он.

Жорин подчеркнул, что вопрос мобилизации женщин должен идти «после снижения мобилизационного возраста, после использования всех других возможных инструментов» для привлечения мужчин в армию.

В то же время, военный признал, что ситуация на фронте остается очень сложной, и создание здоровой мотивации и условий для женщин, желающих присоединиться к армии, вполне правильно.

«Однако потребности объявлять обязательную мобилизацию женщин я точно сейчас не вижу, это совершенно неадекватно. Надеюсь, и не увижу никогда», — подытожил заместитель командира 3-го ОШБр.

Мобилизация женщин — что известно

Напомним, для введения обязательной мобилизации женщин должны быть внесены изменения в действующее законодательство. В первую очередь, к п. 12 ст. 1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», предусматривающей добровольность прохождения военной службы женщинами.

Пока что в Верховной Раде не зарегистрированы подобные законопроекты.