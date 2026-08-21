Мобилизация женщин в Украине: нужна ли она и кто это решает

Мобилизация женщин в Украине / © ТСН.ua

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Вопрос мобилизации женщин в Украине снова оказался в центре общественной дискуссии. Окончательное решение принимается исключительно Генштабом ВСУ на основе реальных расчетов потребностей армии. Бывшие и действующие представители оборонного сектора объяснили реальное положение дел в армии.

Свои мнения по этому поводу высказали руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко и экс-замминистра обороны, адвокат и общественный деятель Анна Маляр.

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«Лично считаю, что мобилизация женщин не нужна. Как не нужны и постоянные комментарии по этому поводу разных экспертов, экс-министров и людей, которые сами не служат, а только хотят попасть в громкие заголовки», — сказал Коваленко.

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Он отметил, что женщины в Силах обороны Украины служат добровольно и назвал это «прекрасным».

В свою очередь Маляр отметила, что в вопросе мобилизации женщин в течение 2021-2026 годов окончательное решение всегда зависело от Генерального штаба, определяющего потребности ВСУ в людях. Экс-замминистра обороны подчеркнула, что потребность в личном составе определяют не социальные сети, а Генштаб на основе соответствующих расчетов.

Маляр напомнила, что с 2022 года Генштаб проводил официальные расчеты и неоднократно публично заявлял: на момент проведения оценок ВСУ не нуждались в мобилизации женщин.

«Все годы полномасштабного вторжения женщины имели и имеют право добровольно вступать в ряды ВСУ. А военнослужащие добровольно выполнять боевые задания на переднем крае. Принудительно женщин на передний край до сих пор не направляли», — отметила экс-чиновница.

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Она подчеркнула, что в нынешней дискуссии по мобилизации женщин окончательную позицию должен сформировать именно Генштаб.

«Во вновь возникшей дискуссии вокруг этого вопроса точку должен поставить Генеральный штаб — на основании расчетов и определения реальной потребности Вооруженных Сил», — резюмировала Маляр.

Напомним, накануне экс-министр обороны Алексей Резников заявил о необходимости введения обязательной мобилизации женщин по примеру Израиля. По его мнению, это позволит вдвое увеличить мобилизационный ресурс, позволив женщинам занять тыловые и специализированные позиции типа операторов дронов или инструкторов, тогда как мужчин можно будет передвинуть ближе к фронту.

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