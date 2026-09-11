Мобилизация женщин в Украине: в ЕС отреагировали на заявления Кремля

Мобилизация женщин в Украине / © ТСН.ua

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Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что не располагает никакой информацией о том, что Европейский Союз якобы убеждает Украину проводить мобилизацию женщин.

Так чиновник прокомментировал «Радио Свобода» заявление российской Службы внешней разведки, которое 10 сентября начали распространять государственные СМИ РФ.

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Российская разведка заявила, что в Еврокомиссии якобы приветствуют активизацию дискуссии о мобилизации женщин в Украине. По утверждению СВР РФ, европейские страны якобы настаивают на привлечении украинок к военной службе из-за нехватки людских ресурсов.

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Кубилюс отверг эти утверждения, назвав саму идею о том, что Европа могла бы диктовать Украине правила проведения мобилизации, странной.

«Я бы сказал, что было бы довольно странно, если бы Европа пыталась убедить украинцев в том, как проводить мобилизацию, в частности мобилизацию женщин. И опять же, я не удивлён, что такая информация исходит из Кремля», — заявил еврокомиссар.

Заявление российской разведки также опровергли в украинском Центре противодействия дезинформации. Там назвали информацию СЗР РФ фейком и подчеркнули, что принудительная мобилизация женщин в Украине не проводится и не планируется.

«Ни одно должностное лицо из ЕС или Украины не выдвигало подобных требований и не выступало с подобными инициативами», — заявили в Центре по противодействию дезинформации.

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В ЦПД призвали не доверять российским сообщениям, создающим впечатление, будто западные партнеры пытаются вмешиваться в украинскую политику мобилизации.

Напомним, ранее в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что в Украине не планируют вводить мобилизацию женщин. Каких-либо соответствующих законодательных инициатив, законопроектов или внутренних обсуждений пока нет.

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